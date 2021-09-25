Toyota влетела в ограду государственной резиденции. Есть фото и видео

По словам свидетелей, это резиденция президента, передают ВартовиЕспресо.



Женщина за рулем автомобиля Toyota Camry двигался в направлении Киева.



По ее словам, она уснула за рулем, из-за чего авто выехало на зеленую зону, где врезалось в забор охраняемой территории Управлением государственной охраны.



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Водитель серьезных травм не получила. Пострадали только машины и забор.





























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