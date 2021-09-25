Toyota влетела в ограду государственной резиденции. Есть фото и видео
В элитном поселке Конча-Заспа, что на южной окраине Киева, утром субботы, 25 сентября 2021 года, Toyota Camry протаранила забор охраняемой территории
По словам свидетелей, это резиденция президента, передают ВартовиЕспресо.
Женщина за рулем автомобиля Toyota Camry двигался в направлении Киева.
По ее словам, она уснула за рулем, из-за чего авто выехало на зеленую зону, где врезалось в забор охраняемой территории Управлением государственной охраны.
Читайте и смотрите также: Зеленскому усилили кортеж, Нацполицию перевели на усиленный режим, - СМИ
Водитель серьезных травм не получила. Пострадали только машины и забор.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.06Продажа 31.46
- Актуальное
- Важное