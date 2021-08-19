Toyota в сентябре планирует сократить производство автомобилей на 40%

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что японский производитель планировал изготовить около 900 тыс. авто.

Акции Toyota в четверг упали на 4,4%, что стало самым большим ежедневным падением с декабря 2018 года.

Из-за сокращения производства со следующего месяца Toyota приостановит производственные линии на нескольких заводах в Японии, а производство в Северной Америке, Китае и Европе, вероятно, сократится на десятки тысяч единиц, добавляет Nikkei.

По данным издания, на ситуацию повлияло резкое увеличение заболеваемости COVID-19 во Вьетнаме, в связи с чем увеличилась нагрузка на цепочки поставок и усложнился процесс закупки запчастей.

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