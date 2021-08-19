Toyota в сентябре планирует сократить производство автомобилей на 40%
Крупнейший в мире производитель автомобилей Toyota в сентябре сократит на 40% производство авто - в следующем месяце с конвейера сойдет 540 тыс. машин, сокращение связано с дефицитом чипов
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что японский производитель планировал изготовить около 900 тыс. авто.
Акции Toyota в четверг упали на 4,4%, что стало самым большим ежедневным падением с декабря 2018 года.
Из-за сокращения производства со следующего месяца Toyota приостановит производственные линии на нескольких заводах в Японии, а производство в Северной Америке, Китае и Европе, вероятно, сократится на десятки тысяч единиц, добавляет Nikkei.
По данным издания, на ситуацию повлияло резкое увеличение заболеваемости COVID-19 во Вьетнаме, в связи с чем увеличилась нагрузка на цепочки поставок и усложнился процесс закупки запчастей.
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