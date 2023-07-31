Об этом информирует Reuters .

В понедельник Toyota сообщила, что ускорит разработку трансмиссии с поставщиками Denso и Aisin, а также местное проектирование и разработку умных панелей для водителя (smart cockpits), учитывающих потребности китайского рынка.

Автопроизводитель заявил, что будет пытаться значительно снизить производственные затраты, в том числе посредством развития местной базы поставщиков, чтобы стать конкурентнее.

Компания недавно представила новую стратегию производства электрокаров, предусматривающую изменение поставок и разработку аккумуляторов длинного пробега. Китай, ранее считавшийся возможностью для бесконечного роста иностранных автопроизводителей, теперь стал все более конкурентным рынком из-за роста местных компаний.