Toyota усилит развитие электрокаров и технологий в Китае
Японский автопроизводитель Toyota увеличит инвестиции в технологии электромобилей в Китае, пытаясь опередить внутреннюю конкуренцию на крупнейшем рынке мира
Об этом информирует Reuters .
В понедельник Toyota сообщила, что ускорит разработку трансмиссии с поставщиками Denso и Aisin, а также местное проектирование и разработку умных панелей для водителя (smart cockpits), учитывающих потребности китайского рынка.
Автопроизводитель заявил, что будет пытаться значительно снизить производственные затраты, в том числе посредством развития местной базы поставщиков, чтобы стать конкурентнее.
Компания недавно представила новую стратегию производства электрокаров, предусматривающую изменение поставок и разработку аккумуляторов длинного пробега. Китай, ранее считавшийся возможностью для бесконечного роста иностранных автопроизводителей, теперь стал все более конкурентным рынком из-за роста местных компаний.
- Напомним, в марте 2022 года Toyota приостановила производство и импорт автомобилей на территорию РФ, а в сентябре окончательно закрыла завод в России.
- 27 апреля стало известно, что в прошлом году компания произвела и продала рекордное количество автомобилей.
- В июле японские компании Toyota Motor и Mitsubishi Heavy Industries объявили о сотрудничестве в разработке луноходов.
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