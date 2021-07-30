Toyota позволит сотрудникам работать удаленно на постоянной основе

Об этом сообщает NHK .



Таким образом компания хочет дать возможность своим сотрудникам успешно совмещать карьеру и такие повседневные дела, как уход за детьми и родственниками пожилого возраста.



Сотрудники, имеющие право на работу в таком режиме, смогут выбрать место работы в любой точке страны.



Новая система начнет действовать с августа.

Ожидается, что это изменение будет привлекательным для сотрудников, работающих в отрыве от своих семей.



Кроме того, сейчас в компании действует верхний лимит на расстояние между домом и местом работы для оплаты поездок сотрудников. В рамках новой системы этот лимит будет отменен, и компания будет оплачивать стоимость всех поездок в офис.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb