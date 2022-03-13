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Toyota остановила производство и импорт автомобилей в Россию

13 мартa, 2022 воскресенье
15:15
Мир Toyota

Компания Toyota остановила производство и импорт автомобилей на территорию РФ

Об этом компания Toyota сообщила на официальной странице Facebook.

"Тойота Мотор Россия" прекратила работу на своем заводе в Санкт-Петербурге еще 4 марта. Также приостановлен импорт автомобилей на неопределенное время. По словам представителей компании, другие операции на остальной территории Европы не изменились.
"Мы искренне надеемся как можно скорее вернуться в мир", - сообщает Toyota.

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