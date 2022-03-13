Toyota остановила производство и импорт автомобилей в Россию
Компания Toyota остановила производство и импорт автомобилей на территорию РФ
Об этом компания Toyota сообщила на официальной странице Facebook.
"Тойота Мотор Россия" прекратила работу на своем заводе в Санкт-Петербурге еще 4 марта. Также приостановлен импорт автомобилей на неопределенное время. По словам представителей компании, другие операции на остальной территории Европы не изменились.
"Мы искренне надеемся как можно скорее вернуться в мир", - сообщает Toyota.
- Напомним, что на территории России больше не доступны сервисы PlayStation Store и Apple Pay .
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