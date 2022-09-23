Toyota окончательно закрывает производство в России, - Bloomberg
Завод компании Toyota в Шушарах прекращает производство в России из-за логистических трудностей после вторжения РФ в Украину и введенных санкций
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Автоконцерн так и не смог наладить поставки комплектующих в Россию из-за введенных санкций.
"Теперь площадка будет законсервирована и впоследствии, возможно, продана, но выпуск Toyota на ней не возобновится", – говорится в сообщении.
При этом компания не уходит из РФ. Toyota прекращает производство в РФ, так как с начала марта завод автоконцерна в Шушарах находился в простое из-за логистических трудностей. Решение закрыть завод связано с невозможностью возобновить ритмичные поставки. Импорт автомобилей бренда в Россию до сих пор прекращен.
Производство Toyota в России стартовало в 2007 году.
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