Toyota окончательно закрывает производство в России, - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Автоконцерн так и не смог наладить поставки комплектующих в Россию из-за введенных санкций.

"Теперь площадка будет законсервирована и впоследствии, возможно, продана, но выпуск Toyota на ней не возобновится", – говорится в сообщении.

При этом компания не уходит из РФ. Toyota прекращает производство в РФ, так как с начала марта завод автоконцерна в Шушарах находился в простое из-за логистических трудностей. Решение закрыть завод связано с невозможностью возобновить ритмичные поставки. Импорт автомобилей бренда в Россию до сих пор прекращен.

Производство Toyota в России стартовало в 2007 году.

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