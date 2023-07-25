Toyota и Mitsubishi будут сотрудничать в разработке луноходов
Японские компании Toyota Motor и Mitsubishi Heavy Industries объявили о сотрудничестве в разработке луноходов
Об этом сообщает издание NHK.
Стало известно, что обе компании планируют отправить аппараты на Луну в течение 10 лет.
Toyota разрабатывает пилотируемый луноход на водородных топливных элементах и планирует отправить его на Луну в 2029 году.
Также отмечается, что в рамках партнерства Toyota предоставит Mitsubishi свой опыт в сфере технологий автономного управления, а Mitsubishi тоже поделится данными, полученными во время ранних запусков на Луну.
Обе компании участвуют в проектах исследования Луны под руководством японского космического агентства JAXA. Именно агентство работает под эгидой миссии Artemis под руководством NASA, которая имеет целью высадить первую женщину на Луну.
- 24 июля сообщалось , что космический телескоп Hubble от NASA/ESA показал спокойную спиральную галактику UGC 12295, которая показанная в 2015 году стала местом мощного взрыва.
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