Toyota и Mitsubishi будут сотрудничать в разработке луноходов

Об этом сообщает издание NHK.

Стало известно, что обе компании планируют отправить аппараты на Луну в течение 10 лет.

Toyota разрабатывает пилотируемый луноход на водородных топливных элементах и планирует отправить его на Луну в 2029 году.

Также отмечается, что в рамках партнерства Toyota предоставит Mitsubishi свой опыт в сфере технологий автономного управления, а Mitsubishi тоже поделится данными, полученными во время ранних запусков на Луну.

Обе компании участвуют в проектах исследования Луны под руководством японского космического агентства JAXA. Именно агентство работает под эгидой миссии Artemis под руководством NASA, которая имеет целью высадить первую женщину на Луну.