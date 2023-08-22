Toyota должна была остановить производство в Чехии из-за дефицита деталей

Об этом информирует Reuters .

"Вчера вечером (21 августа, – ред.) нам пришлось остановить производство. Это, конечно, повлияет на наш производственный план. Непонятно, как долго будет продолжаться отключение", – сказал пресс-секретарь Томаш Пароубек.

Отключение является вторым на заводе, который выпускает одно авто в сутки после перерыва в феврале.

Чешская Республика сильно зависит от автомобильной промышленности, возглавляемой Skoda Auto от Volkswagen. Также у Hyundai есть производственный завод в стране.