Toyota должна была остановить производство в Чехии из-за дефицита деталей
Во вторник, 22 августа, представитель автопроизводителя заявил, что чешский завод японской Toyota остановил производство из-за дефицита деталей, вызванного пожаром местного поставщика
Об этом информирует Reuters .
"Вчера вечером (21 августа, – ред.) нам пришлось остановить производство. Это, конечно, повлияет на наш производственный план. Непонятно, как долго будет продолжаться отключение", – сказал пресс-секретарь Томаш Пароубек.
Отключение является вторым на заводе, который выпускает одно авто в сутки после перерыва в феврале.
Чешская Республика сильно зависит от автомобильной промышленности, возглавляемой Skoda Auto от Volkswagen. Также у Hyundai есть производственный завод в стране.
- Напомним, в марте 2022 года Toyota приостановила производство и импорт автомобилей на территорию РФ, а в сентябре окончательно закрыла завод в России.
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- В июле японские компании Toyota Motor и Mitsubishi Heavy Industries объявили о сотрудничестве по разработке луноходов.
- Кроме того, японский автопроизводитель Toyota увеличит инвестиции в технологии электромобилей в Китае, пытаясь опередить внутреннюю конкуренцию на крупнейшем рынке мира.
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