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Toyota должна была остановить производство в Чехии из-за дефицита деталей

22 августа, 2023 вторник
14:07
Технологии Toyota

Во вторник, 22 августа, представитель автопроизводителя заявил, что чешский завод японской Toyota остановил производство из-за дефицита деталей, вызванного пожаром местного поставщика

Об этом информирует Reuters .

"Вчера вечером (21 августа, – ред.) нам пришлось остановить производство. Это, конечно, повлияет на наш производственный план. Непонятно, как долго будет продолжаться отключение", – сказал пресс-секретарь Томаш Пароубек.

Отключение является вторым на заводе, который выпускает одно авто в сутки после перерыва в феврале.

Чешская Республика сильно зависит от автомобильной промышленности, возглавляемой Skoda Auto от Volkswagen. Также у Hyundai есть производственный завод в стране.

  • Напомним, в марте 2022 года Toyota приостановила производство и импорт автомобилей на территорию РФ, а в сентябре окончательно закрыла завод в России.
  • 27 апреля стало известно, что в прошлом году компания произвела и продала рекордное количество автомобилей.
  • В июле японские компании Toyota Motor и Mitsubishi Heavy Industries объявили о сотрудничестве по разработке луноходов.
  • Кроме того, японский автопроизводитель Toyota увеличит инвестиции в технологии электромобилей в Китае, пытаясь опередить внутреннюю конкуренцию на крупнейшем рынке мира.
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