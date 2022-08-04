Товары для школы в России подорожали почти на 300%, - Moneyplace
В июле в России на 284% выросла по сравнению с июнем стоимость дневников, на 241% школьных тетрадей, на 200% форм для девочек и мальчиков, а также на портфели и ранцы
Об этом сообщает российский оппозиционный телеграм-канал ЧТД со ссылкой на данные аналитического сервиса маркетплейсов Moneyplace.
"Анализ динамики цен на товары, продаваемые на маркетплейсах, в период с 1 июля по 31 июля по сравнению с июнем показали, что стоимость школьных дневников выросла на 284%, тетрадей на 241%. Средняя стоимость школьной формы для девочек составила 2306 рублей, выросла на 220%. Школьная форма для мальчиков стоила 2562 рубля, выросла на 200%. На 200% поднялась цена на школьные портфели для мальчиков и ранцы для девочек", - отметили в Moneyplace.
По словам CEO Moneyplace Дмитрия Ермолаева, в августе продолжится рост цен на товары для школы.
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