Об этом сообщает официальный сайт "Тоттенгема" .

В лондонском клубе заявили, что прекратили сотрудничество с Конте по взаимному согласию сторон. В должности главного тренера итальянца заменит его ассистент и соотечественник заменит Кристиан Стеллини, который будет работать с "Готспурсом" до конца нынешнего сезона.

Антонио Конте возглавлял "Тоттенхэм" с ноября 2021 года. В минувшем сезоне лондонцы под его руководством финишировали в премьер-лиге четвертыми. На четвёртой позиции они идут в чемпионате Англии и сейчас.

Также 53-летний Антонио Конте также тренировал сборную Италии, итальянские "Ареццо", "Бари", "Сиену", "Аталанту", "Ювентус", "Интер" и английский "Челси".