"Тоттенхэм" уволил Конте с должности главного тренера
Итальянец Антонио Конте ушел с поста главного тренера английского футбольного клуба "Тоттенхэм"
Об этом сообщает официальный сайт "Тоттенгема" .
В лондонском клубе заявили, что прекратили сотрудничество с Конте по взаимному согласию сторон. В должности главного тренера итальянца заменит его ассистент и соотечественник заменит Кристиан Стеллини, который будет работать с "Готспурсом" до конца нынешнего сезона.
Антонио Конте возглавлял "Тоттенхэм" с ноября 2021 года. В минувшем сезоне лондонцы под его руководством финишировали в премьер-лиге четвертыми. На четвёртой позиции они идут в чемпионате Англии и сейчас.
Также 53-летний Антонио Конте также тренировал сборную Италии, итальянские "Ареццо", "Бари", "Сиену", "Аталанту", "Ювентус", "Интер" и английский "Челси".
- 8 марта итальянский "Милан" оказался сильнее "Тоттенгема" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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