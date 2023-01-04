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"Тоттенхэм" сделал официальное предложение "Аталанте" по трансферу Малиновского

4 января, 2023 среда
04:37
Спорт

Английский "Тоттенгэм" обратился к итальянской "Аталанте" с официальным запросом по трансферу полузащитника Руслана Малиновского

Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, "Тоттенхэм" официально предложил "Аталанте" аренду сделку, которая предусматривает выкуп Руслана Малиновского, но для этого нужно выполнить определенные условия.

Пока нет информации, какие условия прописаны в предложении. Это может быть как выход "Тоттенгема" в ЛЧ, так и определенное количество матчей, которое должен сыграть Малиновский.

Финансовые детали предложения пока не раскрываются. Ранее шла речь, что "Аталанта" готова отпустить Малиновского за сумму не менее 15 млн евро.

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Контракт Малиновского с "Аталантой" действует до конца сезона. Transfermarkt оценивает 29-летнего украинца в 18 млн. евро.

В этом сезоне Руслан Малиновский сыграл 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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Италия
Руслан Малиновский
Аталанта
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