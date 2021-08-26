"Тоттенхэм" разгромил "Феррейру" и вышел в групповой этап Лиги конференций
В ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций "Тоттенхэм" разгромил португальскую "Феррейру"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Дубль в матче, еще в первом тайме, оформил форвард Кейн. На 70-й минуте Джовани Ло Чельсо молниеносно выполнил штрафной удар и лишил "Феррейру" каких-либо шансов на выход дальше.
"Тоттенхэм" сыграет в групповом этапе Лиги конференций. По сумме двух матчей они прошли португальцев 4:0.
Лига конференций
Раунд плей-офф. Ответный матч
26 августа
"Тоттенхэм" (Англия) - "Феррейра" (Португалия) 3:0 (первый матч - 1:0)
Голы: Кейн, 9, 35, Ло Чельсо, 70
- 26 августа в плей-офф-раунде квалификации Лиги Европы луганская "Заря" снова проиграла венскому "Рапиду" .
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