"Тоттенхэм" разгромил "Феррейру" и вышел в групповой этап Лиги конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Дубль в матче, еще в первом тайме, оформил форвард Кейн. На 70-й минуте Джовани Ло Чельсо молниеносно выполнил штрафной удар и лишил "Феррейру" каких-либо шансов на выход дальше.



"Тоттенхэм" сыграет в групповом этапе Лиги конференций. По сумме двух матчей они прошли португальцев 4:0.

Лига конференций



Раунд плей-офф. Ответный матч



26 августа



"Тоттенхэм" (Англия) - "Феррейра" (Португалия) 3:0 (первый матч - 1:0)



Голы: Кейн, 9, 35, Ло Чельсо, 70

26 августа в плей-офф-раунде квалификации Лиги Европы луганская "Заря" снова проиграла венскому "Рапиду" .

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