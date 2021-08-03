"Тоттенхэм" ошарашил ценой за одного из лучших форвардов мира

Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, "Тоттенхэм" хочет получить за Кейна 175 млн евро. Лондонский топ-клуб не намерен продавать нападающего в какой-то из английских клубов, поэтому рассматриваются предложения только от иностранных клубов.



Кейн уже сделал официальный запрос руководству "Тоттенхэма" относительно своего трансфера. 28-летний форвард стремится покинуть лондонский клуб.



Кейн считается одним из лучших футболистов мира. В прошлом сезоне англичанин сыграл 49 матчей, забил 33 мяча и отдал 17 результативных передач.



Transfermarkt оценивает Кейна в 120 млн евро. Его контракт действует до 2024 года.