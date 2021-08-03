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Главная Спорт "Тоттенхэм" ошарашил ценой за одного из лучших форвардов мира

"Тоттенхэм" ошарашил ценой за одного из лучших форвардов мира

3 августа, 2021 вторник
21:21
Спорт Харри Кейн

Лондонский "Тоттенхэм" хочет получить за английского форварда Гарри Кейна 175 млн евро

Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, "Тоттенхэм" хочет получить за Кейна 175 млн евро. Лондонский топ-клуб не намерен продавать нападающего в какой-то из английских клубов, поэтому рассматриваются предложения только от иностранных клубов.

Кейн уже сделал официальный запрос руководству "Тоттенхэма" относительно своего трансфера. 28-летний форвард стремится покинуть лондонский клуб.

Кейн считается одним из лучших футболистов мира. В прошлом сезоне англичанин сыграл 49 матчей, забил 33 мяча и отдал 17 результативных передач.

Transfermarkt оценивает Кейна в 120 млн евро. Его контракт действует до 2024 года.

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Тоттенхем
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