"Тоттенхэм" неожиданно победил МЮ во 2-м туре АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Тоттенхема" над "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0. Гол в ворота МЮ забил Папе Матар Сарр, автоголом также отличился Лисандро Мартинес.

В преддверии матча букмекеры прогнозировали победу "Манчестер Юнайтед", поэтому выигрыш "Тоттенхема" стал неожиданным.

В 1-м туре АПЛ МЮ победил "Вулвергемптон" (1:0), а "Тоттенхем" сыграл вничью с "Брентфордом" (2:2).

Уже через неделю лондонцев ждет встреча с "Борнмутом". "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Ноттингема".

Английская Премьер-лига

2-й тур

19 августа

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 2:0

Голы: Сарр, 49, Мартинес, 83 (авт.)