"Тоттенхэм" неожиданно победил МЮ во 2-м туре АПЛ
Вечером субботы, 19 августа, лондонский "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" во 2-м туре Английской Премьер-лиги
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Тоттенхема" над "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0. Гол в ворота МЮ забил Папе Матар Сарр, автоголом также отличился Лисандро Мартинес.
В преддверии матча букмекеры прогнозировали победу "Манчестер Юнайтед", поэтому выигрыш "Тоттенхема" стал неожиданным.
В 1-м туре АПЛ МЮ победил "Вулвергемптон" (1:0), а "Тоттенхем" сыграл вничью с "Брентфордом" (2:2).
Уже через неделю лондонцев ждет встреча с "Борнмутом". "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Ноттингема".
Английская Премьер-лига
2-й тур
19 августа
"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 2:0
Голы: Сарр, 49, Мартинес, 83 (авт.)
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