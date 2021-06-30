"Тоттенхэм" назвал имя нового тренера

Об этом сообщает официальный Twitter "Тоттенхэма".



Стороны подписали контракт до лета 2023 года. Финансовые условия не сообщаются. "Тоттенхэм" также интересовался Антонио Конте, Массимилиано Аллегри, Зинедином Зиданом, Дженнаро Гатттузо и Паулу Фонсекой, но в конце концов удалось договориться с Санту.



Эшпириту Санту сменит в "Тоттенхэме" другого португальца - Жозе Моуринью, который был уволен из лондонского клуба весной и возглавил итальянскую "Рому".



47-летний Нуну наиболее известен своей работой в английском "Вулвергемптоне", который он возглавлял 4 года и вывел в АПЛ. Также работал в "Валенсии" и "Порту".

Напомним, 19 апреля "Тоттенхэм" прекратил сотрудничество с главным тренером Жозе Моуринью.

10 июня сообщалось, что бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека договорился о контракте с "Тоттенхэмом". Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb