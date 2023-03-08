Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первой игре в Милане 14 февраля итальянский клуб победил англичан со счётом 1:0. Букмекеры считают, что "Тоттенхэм" является фаворитом ответного матча, коэффициент - 1,90. Выигрыш "Милана" оценивают в 4,20.

Ответный матч состоится сегодня в Лондоне и начнется в 22:00. Вживую его покажет Megogo.

Лига чемпионов

1/8 финала. Повторный матч

8 марта

"Тоттенхэм" (Англия) - "Милан" (Италия)

Первый матч – 0:1

Лондон, стадион "Тоттенхэм Готспур "

Начало – 22:00

Прямая трансляция на Megogo