"Тоттенхэм" - "Милан": где и когда смотреть матч за выход в четвертьфинал ЛЧ
В среду, 8 марта, лондонский "Тоттенхэм" примет итальянский "Милан" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первой игре в Милане 14 февраля итальянский клуб победил англичан со счётом 1:0. Букмекеры считают, что "Тоттенхэм" является фаворитом ответного матча, коэффициент - 1,90. Выигрыш "Милана" оценивают в 4,20.
Ответный матч состоится сегодня в Лондоне и начнется в 22:00. Вживую его покажет Megogo.
Лига чемпионов
1/8 финала. Повторный матч
8 марта
"Тоттенхэм" (Англия) - "Милан" (Италия)
Первый матч – 0:1
Лондон, стадион "Тоттенхэм Готспур "
Начало – 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 7 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил дортмундскую "Боруссию". В другой встрече португальская "Бенфика" разгромила бельгийский "Брюгге".
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