Тотемы, политика и ревность
Почему Зеленский в сообщениях о заседании Ставки не упоминает Залужного?
У древних славян медведь был тотемным животным.
Но вообще-то во многих индоевропейских языках медведя называли бир, бер, бар. Ну как-то так.
Да, пожалуй, было и у наших предков. Был такой бэр. Подтверждением тому — берлога. Или берлога у русских. То есть логово бера/бара.
Как Берлин. Фактически — берлога (представляете, каким медвежьим уголком была тогда столица Германии, кстати, там проживали славяне, которых германизировали).
Но хотя все знали, как мешка зовут, называть его прямым именем нельзя. Ибо придет и за патлы возьмет. Или за оселедца.
То есть, по верованию, тотемное животное нельзя называть тотемным именем. А как-то типа: ну, это тот, кто медом знает. Так Бер стал медведем.
По верованию – тотемное животное нельзя называть тотемным именем. А как-то типа: ну, это тот, кто медом знает. Так Бер стал медведем
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Да, это я к чему.
Вот смотрю видосик Зеленского. Далее его цитата:
– провел сегодня Ставку. Докладывали генералы Сырский, Тарнавский, главком...
Стоп!!!
Зеленский даже не называет фамилию Залужного. Ну, нет такого героя в Украине. Есть какой-то безликий главком.
А потом будет:
– Кто победил? Я победил. Ну еще Ермак, Арестович, Сырский, Тарнавский и главком.
А какой главком? Да, есть там один...
Или Залужный становится тотемом для ВСУ (что в принципе не плохо). Или Владимир Александрович насколько ревнует к славе (не дутой, как собственная) Залужного, что не может и фамилию героя выдавить из себя. Нарциссизм он таков
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Или Залужный становится тотемом для ВСУ (что в принципе неплохо).
Или Владимир Александрович насколько ревнует к славе (не дутой, как собственная) Залужному, что не может и фамилию героя выдавить из себя.
Нарциссизм он таков. В быту – это просто неприятность для других.
А вот в руководстве нарциссы неопасные. Ибо пытаясь затенить своей тенью сияние героев, могут зайти слишком далеко.
Но мы своих героев помним, как бы в ОПе их ни обесценивали.
А Михалу Патапичу (так саседушки называют свое тотемное животное) мы по щам наваливаем.
Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог
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