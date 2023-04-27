У древних славян медведь был тотемным животным.

Но вообще-то во многих индоевропейских языках медведя называли бир, бер, бар. Ну как-то так.

Да, пожалуй, было и у наших предков. Был такой бэр. Подтверждением тому — берлога. Или берлога у русских. То есть логово бера/бара.

Как Берлин. Фактически — берлога (представляете, каким медвежьим уголком была тогда столица Германии, кстати, там проживали славяне, которых германизировали).

Но хотя все знали, как мешка зовут, называть его прямым именем нельзя. Ибо придет и за патлы возьмет. Или за оселедца.

То есть, по верованию, тотемное животное нельзя называть тотемным именем. А как-то типа: ну, это тот, кто медом знает. Так Бер стал медведем.

По верованию – тотемное животное нельзя называть тотемным именем. А как-то типа: ну, это тот, кто медом знает. Так Бер стал медведем

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Да, это я к чему.

Вот смотрю видосик Зеленского. Далее его цитата:

– провел сегодня Ставку. Докладывали генералы Сырский, Тарнавский, главком...

Стоп!!!

Зеленский даже не называет фамилию Залужного. Ну, нет такого героя в Украине. Есть какой-то безликий главком.

А потом будет:

– Кто победил? Я победил. Ну еще Ермак, Арестович, Сырский, Тарнавский и главком.

А какой главком? Да, есть там один...

Или Залужный становится тотемом для ВСУ (что в принципе не плохо). Или Владимир Александрович насколько ревнует к славе (не дутой, как собственная) Залужного, что не может и фамилию героя выдавить из себя. Нарциссизм он таков

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Или Залужный становится тотемом для ВСУ (что в принципе неплохо).

Или Владимир Александрович насколько ревнует к славе (не дутой, как собственная) Залужному, что не может и фамилию героя выдавить из себя.

Нарциссизм он таков. В быту – это просто неприятность для других.

А вот в руководстве нарциссы неопасные. Ибо пытаясь затенить своей тенью сияние героев, могут зайти слишком далеко.

Но мы своих героев помним, как бы в ОПе их ни обесценивали.

А Михалу Патапичу (так саседушки называют свое тотемное животное) мы по щам наваливаем.

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Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог

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