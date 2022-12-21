Читаю сообщения из новостной ленты: "В России решили сажать в тюрьму за "осквернение" георгиевской ленты". В принципе, ничего удивительного: наши соседи сажают и не за такие мелочи. И все же, удивляешься, как в эрефии делают из вчерашнего "черного" нынешнее "белое", как чужое беззастенчиво выдают за свое.

Да, конечно, возразят мне скептики, россияне метят свою ментальную территорию своими тотемами, формируют "национальную идентичность", развивают тему "победобесия" в условиях, когда других оснований для победных реляций не хватает. Но грош цена такой "идентичности", если она выстраивается на старых сомнительных мифах.

Всем известно, откуда взялась "георгиевская лента" и как запрещали этот символ единокровные предшественники современных правителей России. Ну, видите ли, "ленточка" красовалась на символике белогвардейцев и, о, ужас, власовцев. Но с определенных пор она понадобилась для "поднятия боевого духа" народа-"богоносца", который, извините за тавтологию, на дух не воспринимал ни "фошистов", ни Бога. И никого не беспокоит когнитивный диссонанс, более того — теперь о любых публичных упоминаниях о "славном прошлом" могут впаять 5 лет тюрьмы.

"Ленточка" красовалась на символике белогвардейцев и, о ужас, власовцев. Но с определенных пор она понадобилась для "поднятия боевого духа" народа-"богоносца", который, извините за тавтологию, на дух не воспринимал ни "фошистов", ни Бога

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В истории использования полосатого военного символа, кажется, была только одна победоносная война – русско-турецкая. Все остальные – Крымская, Японская, Первая мировая завершились поражениями, а последняя – даже крахом самой имперско-монархической конструкции России. Если путинских пропагандистов привлекает собственно эта сторона "медали", а госдума сознательно делает акцент на роковых аспектах истории, значит дело не в ленте.

Знаете, мне лично такие вещи напоминают карго-культы полинезийских народов, которые возникли в основном после Второй мировой войны. Союзники по антигитлеровской коалиции обустроили в Папуа-Новой Гвинее несколько аэродромов, из которых совершали воздушные атаки на японские базы. Вместе с войной к туземцам пришла цивилизация, — американцы обычно поставляли аборигенам консервы и другие неизвестные до сих пор блага. А когда война завершилась, то островитянам не оставалось ничего другого, только соорудить деревянные самолеты и молиться на них, как на божество.

На башнях Кремля по-прежнему горят большевистские звезды, а на Красной площади возвышается мавзолей еще одного идола – правда, другой, "красной России". Эфесбешная же Россия вернула народу культ еще одного тирана, казалось бы, развенчанного Хрущевым и К, но, однако, "вечно живого"

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Это, конечно, трудно воспринимать серьезно, но россияне, этот "глубинный народ", акцептовали под влиянием пропаганды и из-за инфантильности вечно несвободной толпы схожие вещи. В принципе ничего не изменилось, ведь на башнях Кремля до сих пор горят большевистские звезды, а на Красной площади возвышается мавзолей еще одного идола – правда, другой, "красной России". Эфесбешная же Россия вернула народу культ еще одного тирана, казалось бы, развенчанного Хрущевым и К, но, однако, "вечно живого". Макабричный коктейль из монархизма, православия, коммунизма и архаических "скреп" (вплоть до "Домостроя" кое-где) – вот что происходит в мозгах рядового обывателя "святой Руси", приправленных к тому же значительной дозой алкоголя.

Неофит-изборец Иван Охлобыстин, — то ли актер, то ли монах, то ли банальный проходимец и пьяница, — ярко иллюстрирует такой типаж, очевидно, списанный с самого себя: "И булькнуло что-то в генетике, у самого дна. Пузырьком до поверхности добралось и щелкнуло яркой звездочкой при соприкосновении с душой. И в этом "что-то" мчались дикие орды Атиллы, летучие гусары Дениса Давыдова, конница Буденного. Волной захлестнуло душу".

Занавес…

Поэтому когда кто-то верит в "перерождение", "исправление" этого зомбированного плебса, то напрасны его надежды. "Мы двигаемся прямым путем к воскресению мертвых", - написал еще один жрец карго-культа Александр Дугин.

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Для полной картины (то)темного народа – две цифры из результатов социологического исследования украинских специалистов, среди которых признаны профессионалы, в частности профессор Александр Шульга. 58% россиян поддерживают решение об объявлении общей мобилизации в РФ. Половина из них выступают за то, чтобы у СВО не было предельных временных рамок и она длилась, сколько нужно. И в то же время: 74% положительно (!) оценили отступление российских войск из Херсона. Что можно сказать от такого, даже не шизофренического раздвоения, не знаю, есть ли соответствующий термин для диагноза, винегрета настроений и выводов?

Поэтому когда кто-то верит в "перерождение", "исправление" этого зомбированного плебса, то напрасны его надежды. "Оставь надежду, всяк сюда входящий", — чем не дантовский ад? "Мы движемся прямым путём к воскресению мертвых", — написал еще один жрец карго-культа Александр Дугин.

Что ж, вслед на "русским кораблем", счастливо…

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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