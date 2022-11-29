Тотальные просчеты. Спецслужбы США недооценили масштабы вторжения РФ и силу сопротивления украинцев, - The Daily Beast
Представители Минобороны США и Белого дома прогнозировали скорый захват Киева в начале вторжения РФ в Украину. Однако просчеты были роковыми, а прогнозы оказались неверными.
Об этом сообщает The Daily Beast.
Как пишет издание, Пентагон проверяет неправильные прогнозы по полномасштабной войне Украины с Россией. Также представители США не ожидали, что они будут вовлечены в большой международный конфликт, который может растянуться на годы. Тотальные просчеты Вашингтона в прогнозах были роковыми.
"Спецслужбы США верно докладывали о возможности вторжения РФ в Украину, в то же время они недооценили масштабы боевых действий", - говорится в материале.
Один из чиновников заявил, что самый большой наземный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны поставил в тупик самые мощные и дорогие спецслужбы в мире прямо здесь, в США. Бывшие чиновники США отмечают, что разведывательное сообщество занимается разбором своих неудачных прогнозов по Украине.
"Одной из фундаментальных проблем РФ было то, что ей не удалось добиться преимущества в воздухе над Украиной. Россияне оставили войска открытыми для атак. Даже когда они захватывали аэродромы, нормальной поддержки с воздуха не было, их части быстро уничтожали", - бывший чиновник Минобороны США Джеффри Прайс.
- Напомним, Борис Джонсон рассказал , что в начале полномасштабной агрессии РФ власти Германии считали, что Украине лучше сдаться, а французы отказывались в это верить до последнего момента.
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