Тотальная русофобия. Как россияне стали объектами для насмешек в Казахстане и Грузии
Миллионы украинских женщин, которые в первые дни большой войны тащили детей, родителей и кошек в сторону западной границы, получили моральную сатисфакцию. Тысячи русских мужчин бегут как крысы из России. Из кровожадной диктатуры, которую они построили своими руками
"Я чувствую триумф, когда вижу очереди на границе Грузии. Потому что вспоминаю 26 февраля, когда с сестрой и собакой сутки шли пешком, а потом имели 20 минут на то, чтобы поспать в пограничном туалете с Польшей", — говорит Вика. Она харьковчанка и у нее вместо дома развалины.
"Тащила ребенка на руках. Муж утром 24 февраля собрался на войну и твердо приказал уехать, потому что наше жилье недалеко от Генштаба", — говорит врач Таня. После двух месяцев статуса беженки она вернулась в Киев. Часть заработков идет на то, чтобы у мужа были носки, термобелье, каска, броник.
По официальным данным, за неделю с момента объявления мобилизации в России — оттуда выехало более 260 тыс. россиян. Более 100 тысяч пересекли границу с Казахстаном. Еще 76 тысяч решили "пересидеть ситуацию" в Грузии. И тут мышеловки, которые долгое время ставили крысы в этих странах, защемили их наглые морды. Оказалось, что русофобия не знает границ. И как-то так случилось, что их никто не любит и не уважает, и Россия уже не "великая страна".
Сначала россияне жаловались, для пересечения российско-грузинской границы им нужно подписать чисто символическое заявление, что я, такой-то гражданин РФ, признаю, что мое государство совершало акты агрессии против Грузии. Что Абхазия и Осетия - оккупированы россиянами территории, и вообще мы раскаиваемся за геноцид грузин на этих территориях.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин эту чисто символическую бумажку объявил преступной и абсолютной русофобией. А ведь это еще не было десятков фильтрационных лагерей, как, например, из Мелитополя в Запорожье.
Потом взрослые и здоровые мужчины пожаловались на трехдневные очереди и желание пописать, поспать и попить по-человечески. В "трех днях, которые изменили мою жизнь" — оказались виноваты отнюдь не Путин, Толстой, Медведев, а злые осетины.
Далее в ход пошли оскорбленные российские мамы, которые пожаловались, что грузинские пограничники задавали вопрос о Крыме, войне в Грузии, "спецоперации на Украине".
Виновной в том, что троих здоровых мужчин завернули назад и выдали повестки — оказалась Грузия, а не российские власти. И ничего, что это заботливый российский Шойгу отправил мобильный военкомат просто на границу.
На вопросы грузин, казахов, монголов: "Дорогие друзья, почему вы бежите к нам, почему не наведете порядок у себя дома?" ответ один: "мы просто решили пересидеть ситуацию".
Если учесть, что от мобилизации в России бегут мужчины с минимальным IQ и сбережениями – с протестным потенциалом в России большая беда. Так что розовые мечты многих украинцев о либеральной революции разбиваются как сосулька об асфальт. Примечательно, что величайший либеральный борцун Максим Кац сейчас сам на российско-финской границе. На ломаном английском рассказал, как Финляндия "клоуз зе бордер" для бедных россиян. И дальше слезная просьба к финскому правительству помочь беглецам из-под зонтика.
К счастью, финны вспомнили все и с сегодняшнего дня ограничили туристические визы для россиян.
Рашиста в бегах ждут страшные мучения и пытки. Вот чек в грузинском кафе с актуальной цитатой.
Вот вообще разгневанные граждане называют тебя дезертиром и убийцей.
В Тбилиси чуть ли не каждый митинг местных— к РФ с просьбой уехать. Потому что Путин и такая власть в РФ это не проблема грузин.
Но немножко поскулив в сети — россияне возвращаются к любимому делу. Учить все другие народы, кто здесь хозяин. Так Казахстан достаточно тепло принимает российских беглецов. Им пообещали гуманитарную и политическую защиту. Но типичные рашисты очень недовольны, что в других государствах нужно хоть немного выучить местный язык и уважать культуру и обычаи хозяев. Поэтому и на новом месте начались имперские заскоки вроде, а мы вам Казахстан вообще создали.
Дальше вообще были рассказы о том, что, а зачем мне знать в Казахстане на уровне "пожалуйста/спасибо". Что эти проклятые "чурки" специально не общаются на русском.
Но казахи так троллят рашистов, что это просто топчик. Кроме типичных шуток о Мише и Косте.
До реальных предложений местных красавиц фиктивного брака во избежание мобилизации. Цена вопроса от 100 тысяч рублей до нескольких миллионов. Так что питерским и московским хипстерам и айтишникам придется еще и потратить деньги на подставную жену.
Если уж затрагивать языковой вопрос — все равно не хотят учить местные языки россияне, как на релокейшене в Узбекистане.
Да и в Минске.
В ближнем государстве Беларусь понаехавшие россияне терпят фиаско за фиаско. Как минимум с ними не хотят знакомиться и крутить романы местные девушки.
Дополнительно — заставляют говорить по-белорусски местные слова.
И это очень сильно злит новоприбывших, мол, недодавили тут смешной белорусский язык.
Во всех национальных государствах – тотальная русофобия и неуважение к россиянам. И это хорошо, потому что со временем таких туристов ненавидят все. Вот и Пушкину с балетом конец.
Тем временем в России уже откровенно называют цену мобилизованного. Ожидается, что один новый солдатик Путина – это один баран.
Весь западный мир отказался от такого обмена еще в средние века. Но россиянам правила не писаны, они не эволюционировали со времен Ивана Грозного.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.66
Покупка 40.66Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.46
- Актуальное
- Важное