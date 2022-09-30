English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Статьи Тотальная русофобия. Как россияне стали объектами для насмешек в Казахстане и Грузии
Обзор

Тотальная русофобия. Как россияне стали объектами для насмешек в Казахстане и Грузии

30 сентября, 2022 пятница
20:00
Статьи

Миллионы украинских женщин, которые в первые дни большой войны тащили детей, родителей и кошек в сторону западной границы, получили моральную сатисфакцию. Тысячи русских мужчин бегут как крысы из России. Из кровожадной диктатуры, которую они построили своими руками

"Я чувствую триумф, когда вижу очереди на границе Грузии. Потому что вспоминаю 26 февраля, когда с сестрой и собакой сутки шли пешком, а потом имели 20 минут на то, чтобы поспать в пограничном туалете с Польшей", — говорит Вика. Она харьковчанка и у нее вместо дома развалины.

"Тащила ребенка на руках. Муж утром 24 февраля собрался на войну и твердо приказал уехать, потому что наше жилье недалеко от Генштаба", — говорит врач Таня. После двух месяцев статуса беженки она вернулась в Киев. Часть заработков идет на то, чтобы у мужа были носки, термобелье, каска, броник.

По официальным данным, за неделю с момента объявления мобилизации в России — оттуда выехало более 260 тыс. россиян. Более 100 тысяч пересекли границу с Казахстаном. Еще 76 тысяч решили "пересидеть ситуацию" в Грузии. И тут мышеловки, которые долгое время ставили крысы в этих странах, защемили их наглые морды. Оказалось, что русофобия не знает границ. И как-то так случилось, что их никто не любит и не уважает, и Россия уже не "великая страна".

Сначала россияне жаловались, для пересечения российско-грузинской границы им нужно подписать чисто символическое заявление, что я, такой-то гражданин РФ, признаю, что мое государство совершало акты агрессии против Грузии. Что Абхазия и Осетия -  оккупированы россиянами территории, и вообще мы раскаиваемся за геноцид грузин на этих территориях.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин эту чисто символическую бумажку объявил преступной и абсолютной русофобией. А ведь это еще не было десятков фильтрационных лагерей, как, например, из Мелитополя в Запорожье.

Потом взрослые и здоровые мужчины пожаловались на трехдневные очереди и желание пописать, поспать и попить по-человечески. В "трех днях, которые изменили мою жизнь" — оказались виноваты отнюдь не Путин, Толстой, Медведев, а злые осетины.

Далее в ход пошли оскорбленные российские мамы, которые пожаловались, что грузинские пограничники задавали вопрос о Крыме, войне в Грузии, "спецоперации на Украине".

Виновной в том, что троих здоровых мужчин завернули назад и выдали повестки — оказалась Грузия, а не российские власти. И ничего, что это заботливый российский Шойгу отправил мобильный военкомат просто на границу.

На вопросы грузин, казахов, монголов: "Дорогие друзья, почему вы бежите к нам, почему не наведете порядок у себя дома?"  ответ один: "мы просто решили пересидеть ситуацию".

Если учесть, что от мобилизации в России бегут мужчины с минимальным IQ и сбережениями – с протестным потенциалом в России большая беда. Так что розовые мечты многих украинцев о либеральной революции разбиваются как сосулька об асфальт. Примечательно, что величайший либеральный борцун Максим Кац сейчас сам на российско-финской границе. На ломаном английском рассказал, как Финляндия "клоуз зе бордер" для бедных россиян. И дальше слезная просьба к финскому правительству помочь беглецам из-под зонтика.

К счастью, финны вспомнили все и с сегодняшнего дня ограничили туристические визы для россиян.

Рашиста в бегах ждут страшные мучения и пытки. Вот чек в грузинском кафе с актуальной цитатой.

Вот вообще разгневанные граждане называют тебя дезертиром и убийцей.

В Тбилиси чуть ли не каждый митинг местных— к РФ с просьбой уехать. Потому что Путин и такая власть в РФ это не проблема грузин.

Но немножко поскулив в сети — россияне возвращаются к любимому делу. Учить все другие народы, кто здесь хозяин. Так  Казахстан достаточно тепло принимает российских беглецов. Им пообещали гуманитарную и политическую защиту. Но типичные рашисты очень недовольны, что в других государствах нужно хоть немного выучить местный язык и уважать культуру и обычаи хозяев. Поэтому и на новом месте начались имперские заскоки вроде, а мы вам Казахстан вообще создали.

Дальше вообще были рассказы о том, что, а зачем мне знать в Казахстане на уровне "пожалуйста/спасибо". Что эти проклятые "чурки" специально не общаются на русском.

Но казахи так троллят рашистов, что это просто топчик. Кроме типичных шуток о Мише и Косте.

До реальных предложений местных красавиц фиктивного брака во избежание мобилизации. Цена вопроса от 100 тысяч рублей до нескольких миллионов. Так что питерским и московским хипстерам и айтишникам придется еще и потратить деньги на подставную жену.

Если уж затрагивать языковой вопрос — все равно не хотят учить местные языки россияне, как на релокейшене в Узбекистане.

Да и в Минске.

В ближнем государстве Беларусь понаехавшие россияне терпят фиаско за фиаско. Как минимум с ними не хотят знакомиться и крутить романы местные девушки.

Дополнительно — заставляют говорить по-белорусски местные слова.

И это очень сильно злит новоприбывших, мол, недодавили тут смешной белорусский язык.

Во всех национальных государствах – тотальная русофобия и неуважение к россиянам. И это хорошо, потому что со временем таких туристов ненавидят все. Вот и Пушкину с балетом конец.

Тем временем в России уже откровенно называют цену мобилизованного. Ожидается, что один новый солдатик Путина – это один баран.

Весь западный мир отказался от такого обмена еще в средние века. Но россиянам правила не писаны, они не эволюционировали со времен Ивана Грозного.

Россия
Грузия
Владимир Путин
Читайте также:
Російський корабель - ілюстроване фото
30 сентября, 2022 пятница
Россия резко изменила корабельную группировку, маневрирующую у крымского побережья
Юрій Бутусов
Автор Юрий Бутусов
28 сентября, 2022 среда
Первые подразделения мобилизованных россиян уже разгромлены в Украине
білоруські та російські військові
29 сентября, 2022 четверг
Оппозиция Беларуси заявила о подготовке Лукашенко к войне, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" ответила
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.66
    Покупка 40.66
    Продажа 41.64
  • EUR
    Покупка 39.21
    Продажа 40.46
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
30 сентября
20:35
Владимир Путин
Еще 120 тыс. В дополнение к "мобилизации" Путин подписал указ об осеннем призыве
20:23
Энтони Блинкен
США не видят шагов России по подготовке к ядерному удару, - Блинкен
20:23
СНБО ввел новые санкции пртив большого количества физических и юридических лиц РФ, - Данилов
20:22
Обновлено
Число погибших от удара РФ по гуманитарной колонне в Запорожье возросло до 30, раненых – до 88
20:08
Семь элементов безопасности. Кулеба детализировал итоги заседания СНБО
19:57
G7
G7 обещает экономические последствия для РФ из-за аннексии территорий Украины
19:43
Порошенко: должны сконцентрироваться на скорейшей процедуре вступления в НАТО
19:36
УПЛ: "Металлист 1925" победил "Колос", а "Верес" сыграл вничью с "Рухом". Результаты всех матчей 5-го тура
19:33
Обновлено
Ракетная атака РФ по Днепру: погибли три человека, поисковая операция завершена
19:27
Эксклюзив
Енс Столтенберг
Украина вправе освобождать оккупированные Россией территории, - Столтенберг
19:25
В Бердянск для подавления возможного сопротивления прибыла росгвардия
19:20
Сейчас цель НАТО - предоставить немедленную помощь Украине для защиты, решение о вступлении принимается консенсусом, - Столтенберг
19:17
ВСУ поразили 6 командных пунктов России на оккупированных территориях
19:09
Эксклюзив
От ядерного взрыва и его последствий очень хорошо защищают подземные укрытия, - химик-ученый Репич
19:09
В Херсоне участились случаи задержания мужчин призывного возраста
18:56
В Хабаровском крае военкоматы просят 100 тыс. рублей за отсрочку мобилизации
18:48
С начала суток Россия нанесла 3 ракетных и 5 авиационных ударов по Украине
18:40
ОБСЕ
Грубое нарушение международного права и устава ООН: ОБСЕ осудила попытку РФ аннексировать территории Украины
18:38
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:24
Российские олигархи, члены их семей, коллаборанты: Канада вводит дополнительные санкции против РФ в ответ на попытку аннексии территорий Украины
18:23
В госдуме жалуются, что Украина пригласила НАТО вступить в войну с Россией
18:07
Умер украинский журналист и театральный критик Олег Вергелис
18:05
Эксклюзив
Вступление Украины в НАТО поможет остановить агрессию Путина, - нардеп Мережко
18:03
посольство США
Все члены парламента РФ, семьи Шойгу и Медведева: США наложили новые санкции за попытку аннексии территорий Украины Россией
17:59
Эксклюзив
РФ будет выдвигать ультиматумы до 10 октября, после чего начнется период большого торга, - политолог Кулик
17:56
Украинская артиллерия удерживает огневой контроль над транспортно-логистическими объектами оккупированного Юга. Убиты 13 рашистов
17:54
Майя Санду
Президент Молдовы Мая Санду осудила попытки России аннексировать украинские территории
17:52
Самые известные музеи мира получат 3D-копии петуха, уцелевшего после российских обстрелов в Бородянке
17:35
Зеленский просит Раду ускорить национализацию российских активов
17:29
Россияне бегут от мобилизации: спрос на аренду жилья в Казахстане взлетел в 32 раза
17:23
Эксклюзив
Украинские военные провели танковые и артиллерийские учения в зоне ООС
Уничтожение российской группировки в Лимане поспособствует дальнейшему освобождению Харьковщины и Луганщины от оккупантов, - военный эксперт Валерий Рябых
17:23
Обновлено
Украина подписывает заявку на ускоренное вступление в НАТО, - Зеленский
17:21
Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом, – Зеленский
17:14
ВСУ нарушают планы России по наступательным действиям на Юге Украины
17:08
Николай Княжицкий
Выступление Путина – бред диктатора, который боится ответственности за свои преступления
17:06
Потап, которого 6 месяцев не было в Украине, заявил, что "хотел на фронт"
17:03
Все члены ЕС заявили, что не признают и никогда не признают незаконную аннексию территории Украины Россией
16:57
Ялта, Спартак, Алупка: в оккупированном Крыму раздались громкие взрывы
16:55
Эксклюзив
В Беларуси может быть сформирован стратегический кулак для имитации или нанесения удара по Украине, - белорусский политолог Усов
16:52
Эксклюзив
Лиманский котел начал переваривать оккупантов. Карта боевых действий: обзор событий 27-30 сентября
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV