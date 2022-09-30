"Я чувствую триумф, когда вижу очереди на границе Грузии. Потому что вспоминаю 26 февраля, когда с сестрой и собакой сутки шли пешком, а потом имели 20 минут на то, чтобы поспать в пограничном туалете с Польшей", — говорит Вика. Она харьковчанка и у нее вместо дома развалины.

"Тащила ребенка на руках. Муж утром 24 февраля собрался на войну и твердо приказал уехать, потому что наше жилье недалеко от Генштаба", — говорит врач Таня. После двух месяцев статуса беженки она вернулась в Киев. Часть заработков идет на то, чтобы у мужа были носки, термобелье, каска, броник.

По официальным данным, за неделю с момента объявления мобилизации в России — оттуда выехало более 260 тыс. россиян. Более 100 тысяч пересекли границу с Казахстаном. Еще 76 тысяч решили "пересидеть ситуацию" в Грузии. И тут мышеловки, которые долгое время ставили крысы в этих странах, защемили их наглые морды. Оказалось, что русофобия не знает границ. И как-то так случилось, что их никто не любит и не уважает, и Россия уже не "великая страна".

Сначала россияне жаловались, для пересечения российско-грузинской границы им нужно подписать чисто символическое заявление, что я, такой-то гражданин РФ, признаю, что мое государство совершало акты агрессии против Грузии. Что Абхазия и Осетия - оккупированы россиянами территории, и вообще мы раскаиваемся за геноцид грузин на этих территориях.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин эту чисто символическую бумажку объявил преступной и абсолютной русофобией. А ведь это еще не было десятков фильтрационных лагерей, как, например, из Мелитополя в Запорожье.

Потом взрослые и здоровые мужчины пожаловались на трехдневные очереди и желание пописать, поспать и попить по-человечески. В "трех днях, которые изменили мою жизнь" — оказались виноваты отнюдь не Путин, Толстой, Медведев, а злые осетины.

Далее в ход пошли оскорбленные российские мамы, которые пожаловались, что грузинские пограничники задавали вопрос о Крыме, войне в Грузии, "спецоперации на Украине".

Виновной в том, что троих здоровых мужчин завернули назад и выдали повестки — оказалась Грузия, а не российские власти. И ничего, что это заботливый российский Шойгу отправил мобильный военкомат просто на границу.

На вопросы грузин, казахов, монголов: "Дорогие друзья, почему вы бежите к нам, почему не наведете порядок у себя дома?" ответ один: "мы просто решили пересидеть ситуацию".

Если учесть, что от мобилизации в России бегут мужчины с минимальным IQ и сбережениями – с протестным потенциалом в России большая беда. Так что розовые мечты многих украинцев о либеральной революции разбиваются как сосулька об асфальт. Примечательно, что величайший либеральный борцун Максим Кац сейчас сам на российско-финской границе. На ломаном английском рассказал, как Финляндия "клоуз зе бордер" для бедных россиян. И дальше слезная просьба к финскому правительству помочь беглецам из-под зонтика.

К счастью, финны вспомнили все и с сегодняшнего дня ограничили туристические визы для россиян.

Рашиста в бегах ждут страшные мучения и пытки. Вот чек в грузинском кафе с актуальной цитатой.

Вот вообще разгневанные граждане называют тебя дезертиром и убийцей.

В Тбилиси чуть ли не каждый митинг местных— к РФ с просьбой уехать. Потому что Путин и такая власть в РФ это не проблема грузин.

Но немножко поскулив в сети — россияне возвращаются к любимому делу. Учить все другие народы, кто здесь хозяин. Так Казахстан достаточно тепло принимает российских беглецов. Им пообещали гуманитарную и политическую защиту. Но типичные рашисты очень недовольны, что в других государствах нужно хоть немного выучить местный язык и уважать культуру и обычаи хозяев. Поэтому и на новом месте начались имперские заскоки вроде, а мы вам Казахстан вообще создали.

Дальше вообще были рассказы о том, что, а зачем мне знать в Казахстане на уровне "пожалуйста/спасибо". Что эти проклятые "чурки" специально не общаются на русском.

Но казахи так троллят рашистов, что это просто топчик. Кроме типичных шуток о Мише и Косте.

До реальных предложений местных красавиц фиктивного брака во избежание мобилизации. Цена вопроса от 100 тысяч рублей до нескольких миллионов. Так что питерским и московским хипстерам и айтишникам придется еще и потратить деньги на подставную жену.

Если уж затрагивать языковой вопрос — все равно не хотят учить местные языки россияне, как на релокейшене в Узбекистане.

Да и в Минске.

В ближнем государстве Беларусь понаехавшие россияне терпят фиаско за фиаско. Как минимум с ними не хотят знакомиться и крутить романы местные девушки.

Дополнительно — заставляют говорить по-белорусски местные слова.

И это очень сильно злит новоприбывших, мол, недодавили тут смешной белорусский язык.

Во всех национальных государствах – тотальная русофобия и неуважение к россиянам. И это хорошо, потому что со временем таких туристов ненавидят все. Вот и Пушкину с балетом конец.

Тем временем в России уже откровенно называют цену мобилизованного. Ожидается, что один новый солдатик Путина – это один баран.

Весь западный мир отказался от такого обмена еще в средние века. Но россиянам правила не писаны, они не эволюционировали со времен Ивана Грозного.