Тотальная коррупция, безуспешное контрнаступление и уныние партнеров: Кремль определил тематику нового этапа информационной войны против Украины

Об этом стало известно из telegram-канала ГУР.

В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко, кремлевские "технологи" и представители медиаресурсов, которые привлечены к проведению операций в информационной сфере.

Определено, что в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании следующих тем и нарративов:

1) "Массовая мобилизация":

вроде бы мобилизации подлежат все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья;

вроде бы мобилизация будет касаться несовершеннолетних.

2) "Уныние украинских партнеров в возможности победы":

мнимые "договорняки" о "мире в обмен на территории";

фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы "тайной договоренности" киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на предстоящих выборах президента Украины.

3) "Украинское контрнаступление не имеет успехов":

вроде бы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ крупных городов;

вроде бы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных Защитников в каждом регионе Украины;

поиск виновных в воображаемых "провалах" ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.

4) "Тотальная коррупция":

якобы государство не борется с коррупцией – "бюджет разворовывается, закупки не производятся";

вроде бы отсутствие наказаний для коррупционеров.

5) "Прекрасная" жизнь на оккупированных территориях:

вроде бы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым;

"развитие" инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья;

"свободные" выборы в "единый день голосования" по законам РФ;

"Украина отказывается от оккупированных территорий" с демонстрацией сфабрикованных документов;

украинские власти вроде бы "сдают" Купянск.

Также в публикации отмечается, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины упорно призывает соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации.