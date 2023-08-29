Тотальная коррупция, безуспешное контрнаступление и уныние партнеров: Кремль определил тематику нового этапа информационной войны против Украины
Главное управление разведки МО Украины сообщило, что 25 августа 2023 года в администрации российского диктатора состоялось совещание по поводу очередного этапа информационной войны в украинском и мировом медиапространствах
Об этом стало известно из telegram-канала ГУР.
В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко, кремлевские "технологи" и представители медиаресурсов, которые привлечены к проведению операций в информационной сфере.
Определено, что в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании следующих тем и нарративов:
1) "Массовая мобилизация":
- вроде бы мобилизации подлежат все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья;
- вроде бы мобилизация будет касаться несовершеннолетних.
2) "Уныние украинских партнеров в возможности победы":
- мнимые "договорняки" о "мире в обмен на территории";
- фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы "тайной договоренности" киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на предстоящих выборах президента Украины.
3) "Украинское контрнаступление не имеет успехов":
- вроде бы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ крупных городов;
- вроде бы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных Защитников в каждом регионе Украины;
- поиск виновных в воображаемых "провалах" ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.
4) "Тотальная коррупция":
- якобы государство не борется с коррупцией – "бюджет разворовывается, закупки не производятся";
- вроде бы отсутствие наказаний для коррупционеров.
5) "Прекрасная" жизнь на оккупированных территориях:
- вроде бы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым;
- "развитие" инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья;
- "свободные" выборы в "единый день голосования" по законам РФ;
- "Украина отказывается от оккупированных территорий" с демонстрацией сфабрикованных документов;
- украинские власти вроде бы "сдают" Купянск.
Также в публикации отмечается, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины упорно призывает соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации.
- 26 августа сообщалось, что российская пропаганда распространяет фейковый сюжет от Deutsche Welle, в котором рассказывается о польском антиукраинском флешмобе.
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