"Тот же сценарий, что в Буче": в Кремле цинично прокомментировали массовые убийства в Изюме
Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отверг обвинения РФ в военных преступлениях в Изюме
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Пескова обвинения российских военных в массовых убийствах гражданских в Изюме на Харьковщине якобы безосновательны и выдвинуты по тому же "сценарию", что и в Буче на Киевщине, где оккупанты весной замучили сотни мирных жителей.
"Вы знаете, это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это ложь, это ложь. И, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории", - сказал Песков.
- 23 апреля в Буче завершилась эксгумация погибших и было обнаружено 412 тел убитых россиянами мирных жителей.
- 17 мая Дмитрий Песков назвал массовые убийства российскими оккупантами гражданского населения в Буче "кровожадным" фейком западных пиарщиков.
- 15 сентября в освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение сотен людей.
- 16 сентября в Изюме приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения.
- 17 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел по массовому захоронению 99% имеют признаки насильственной смерти .
- Глава Изюмской районной военной администрации Степан Масельский рассказал, что убитых россиянами людей в Изюме не менее тысячи.
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