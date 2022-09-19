Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Пескова обвинения российских военных в массовых убийствах гражданских в Изюме на Харьковщине якобы безосновательны и выдвинуты по тому же "сценарию", что и в Буче на Киевщине, где оккупанты весной замучили сотни мирных жителей.

"Вы знаете, это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это ложь, это ложь. И, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории", - сказал Песков.

23 апреля в Буче завершилась эксгумация погибших и было обнаружено 412 тел убитых россиянами мирных жителей.

17 мая Дмитрий Песков назвал массовые убийства российскими оккупантами гражданского населения в Буче "кровожадным" фейком западных пиарщиков.

15 сентября в освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение сотен людей.

16 сентября в Изюме приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения.

17 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел по массовому захоронению 99% имеют признаки насильственной смерти .

Глава Изюмской районной военной администрации Степан Масельский рассказал, что убитых россиянами людей в Изюме не менее тысячи.

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