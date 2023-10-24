"Тот, кто инвестирует в Украину – инвестирует в будущего члена ЕС": Шольц обещает финансирование для Киева

Об этом информирует Reuters.

"Украинский механизм" объединит гранты, ссуды, частные и государственные инвестиции вместе с грантами, к которым Украина уже имела доступ как кандидат на вступление в ЕС", - сказал он.

На форуме в Берлине, направленном на поощрение немецкого бизнеса инвестировать в Украину, Шольц рассказал, что, несмотря на войну, более 2 тысяч немецких предприятий уже работают в нашей стране.

"Любая, кто инвестирует в Украину сейчас, инвестирует в будущую страну-члена ЕС, которая будет частью нашего правового порядка и нашего внутреннего рынка", - добавил канцлер.

По его словам, 35 тысяч сотрудников трудятся у поставщиков для автомобильного сектора Германии.

Он добавил, что в июне в Берлине состоится конференция по восстановлению Украины.