"Тот, кто инвестирует в Украину – инвестирует в будущего члена ЕС": Шольц обещает финансирование для Киева
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет поставить поддержку Украины Европейским Союзом на устойчивую основу до конца года, чтобы помочь Киеву на пути вступления в блок
Об этом информирует Reuters.
"Украинский механизм" объединит гранты, ссуды, частные и государственные инвестиции вместе с грантами, к которым Украина уже имела доступ как кандидат на вступление в ЕС", - сказал он.
На форуме в Берлине, направленном на поощрение немецкого бизнеса инвестировать в Украину, Шольц рассказал, что, несмотря на войну, более 2 тысяч немецких предприятий уже работают в нашей стране.
"Любая, кто инвестирует в Украину сейчас, инвестирует в будущую страну-члена ЕС, которая будет частью нашего правового порядка и нашего внутреннего рынка", - добавил канцлер.
По его словам, 35 тысяч сотрудников трудятся у поставщиков для автомобильного сектора Германии.
Он добавил, что в июне в Берлине состоится конференция по восстановлению Украины.
- Напомним, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall создал совместное предприятие с акционерным обществом "Украинская оборонная промышленность": они будут вместе обслуживать, ремонтировать и локализовать производство техники.
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