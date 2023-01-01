Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение "Тоска русская"
OPINION

"Тоска русская"

Игорь Гулик
1 января, 2023 воскресенье
20:05
Мнение

В самом обороте "тоска русская" заложена мировоззренческая дилемма: лингвист Шмелев объяснял ее как "чувство человека, чего-то желающего, но не знающего точно, чего. Однако понимает, что оно недостижимо"

Среди других, цветасто-дешевых стереотипов, десятилетиями вбрасываемых в мозги иностранцев и эксплуатировавшихся не только дипломатическим "корпусом" империи, но и откровенно криминальными персонажами (как отмазки), этот – "тоска русская" занимает ведущее место. Ибо, к примеру, можно "любить по-русски" (специфику этого "чувства" полностью почувствовали украинцы на временно оккупированных территориях), объяснять совершенно дикие поступки "загадочностью русской души", но "тосковать по-русски", — это еще тот, скажу я вам, синдром… Картина тотальной беспробудности, серости, тупика, сдобренная испарениями водки, окутанная романтикой больной фантазии, "лагерных песен", вперемежку с готовностью разрушать, убивать и насиловать дальше.

Сцены "тоски русской" встречаются почти в каждом литературном произведении, и оттого вся эта беллетристика сначала пронзает, а затем — отталкивает отвращением не только к бессилию "тоскующих", но и к определенныму, я бы сказал, роковому пространственному кретинизму. И страна у них большая, есть где разгуляться, а почему-то манят их избы, бункеры, укрытия, медвежьи углы, потому что там "тоскуется вволю".

Читайте также: Вы уверены, что 2022 год закончился?

Картина тотальной беспробудности, серости, тупика, сдобренная испарениями водки, извитая романтикой больной фантазии, "лагерных песен", вперемежку с готовностью разрушать, убивать и насиловать дальше

Василий Шукшин, — этот мастер "тоскливых сцен" с "разговорами при чистой раздаются", — не нашел бы словесных красок, чтобы описать картину обращения Путина к "народцу" 31 декабря ушедшего года. Даже Звягинцев со своим Левиафаном бессилен.

Казалось бы, — новогоднее обращение, повод для радости, оливье, ведер водки, загула, — и... угрюмый кадр (куда там Васи Ложкину!), "тоска русская" на окаменевших ликах статистов, облаченных в милитарный строй, пластилиновый вождь, что говорит странную чепуху о "отечестве в опасности". Тут не только запьешь, тут в петлю полезешь от такой "родины"…

На самом деле "тоска русская" в исполнении Путина и переодетой в камуфляж массовки из ФСО (потому что таких невозмутимых мармыз еще следует поискать), — это старт нового этапа "лидера". Личная война – не только против Украины и всех мировых буржуев, но и жестокой битвы за собственное выживание. Возможно, даже схватке с самим собой, попытка осознать, чего действительно хочет выродившийся в своих прихотях диктатор. Ведь в самом обороте "тоска русская" заложена мировоззренческая дилемма: лингвист Шмелев объяснял ее как "чувство человека, чего-то желающего, но не знает точно, чего. Однако понимает, что оно недостижимо".

В самом обороте "тоска русская" заложена мировоззренческая дилемма: лингвист Шмелев объяснял ее как "чувство человека, чего-то желающего, но не знает точно, чего . Однако понимает, что оно недостижимо".

Читайте также: Раша и "медведь"

Из всех запланированных кремлевским стратегом целей вышел грандиозный пшик. Большой комбинатор прогадал с помпезным "заключением нового союзного договора" аккурат на столетие ленинско-сталинско-брежневского кручения. Не получилось ему сломать, покорить Украину, соответственно какой тут союз? В новогодней речи есть лишь пресловутый "Данбас" и "новый субъект федерации" – Новороссия, без конкретных характеристик, границ и указателей.

Путин стал посмешищем в глазах мира. Проклятые американцы в киевском посольстве под ударами его хваленых "Калибров" откровенно зубоскалят на тему "русского военного корабля".

Путин постепенно становится токсичным в средах, где когда-то чувствовал себя безоговорочным лидером. На саммите ШОС — где-то в уголке, на встрече СНГ — не ближе расстояния вытянутой руки от "партнеров". Проситель оружия для "второй армии мира" в Пекине и Тегеране.

Поэтому он апеллирует к "народцу", который должен разделить "тоску русскую", понять метание его души, откликнуться на отчаянный крик.

Народ же молчит, принимая сотни грузов "200" с украинского фронта. Народ окаменел в ожидании новогодней мобилизации и закрытия границ. Народ безмолвный, потому что сам себе выбирал царя, собственными же ручками аплодировал "Крымнашему", грезил "величием" в забытых богом "мухосрансках".

Читайте также: Путинская Россия становится все больше похожа на сталинский концлагерь

Народ молчит, потому что его уже давно проникла "тоска русская", и, кажется, никакие фесеошные и эфэсбэшные рожи не способны вырвать его из этой тяглой прострации

Народ молчит, потому что его уже давно проникла "тоска русская", и, кажется, никакие фэсэошные и эфэсбэшные рожи не способны вырвать его из этой вечной прострации.

… Только зловеще это безмолвие. Отгонит от него бунтом, разинщиной, кровавыми банями.

Вот так по кругу. Война, бунт, диктатура, гниль, война… Тоска русская…

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Общество
Мир
Россия
Владимир Путин
война с Россией
Читайте также:
Борислав Береза
30 декабря, 2022 пятница
Назревает новый дипломатический скандал: Кулебу попросят на выход
Суровкін і Шойгу на нараді з Путіним
28 декабря, 2022 среда
"Позор, поражение, развал": в СНБО ответили на требование Кремля признать аннексию 4 областей в мирном плане
Зеленські
31 декабря, 2022 суббота
Сегодня только одно желание: Зеленские поздравили украинцев с Новым годом
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.95
    Покупка 39.95
    Продажа 40.77
  • EUR
    Покупка 41.52
    Продажа 42.68
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
1 января
20:32
На инаугурацию Лула да Сильвы, вновь возглавившего Бразилию, хотел попасть вооруженный мужчина
20:03
Российские террористы жалкими вошли в новый год: Зеленский опубликовал первое обращение в 2023 году
19:54
Успенский собор Киево-Печерской Лавры
В Киеве церковь Московского патриархата не пустили в Верхнюю Лавру. Они молились в Нижней
19:51
За 2022 год в Украине прозвучало 14 870 тревог
19:34
"Мы должны быть готовы к долгому пути": Столтенберг о войне в Украине
18:55
Оккупанты обстреливают Херсонщину, чтобы принудительно "эвакуировать" население, а в Крыму продолжается мобилизация, - Генштаб
18:50
Гессе, Кафка, Пруст. Какие произведения литературы с 1 января стали общественным достоянием в США
18:39
Писательница из Финляндии на Новый год "поздравила" россиян снарядом
18:30
Интервью
Историческая ответственность украинцев - переписать российскую историю, - историк Плохий
18:27
санкции против РФ
Сегодня Британия прекратила импорт российского сжиженного газа
18:26
"Зло уходит не сразу, а очень медленно", – президент Эстонии на Новый год
18:04
Интервью
В Украине идет Мировая война, а победитель сформирует новую систему безопасности, - Пионтковский
18:01
OPINION
В 2023 году есть шансы сломать путинизм. Не Россию пока, а именно путинизм
17:37
Пригожин пожелал "счастья" в новом году, выступив в морге с телами вагнеровцев
17:20
Макрон - Украине: "В будущем году мы будем неизменно поддерживать вас"
17:13
Интервью
Отвага украинцев позволила быть отважным миру – Тарас Возняк
17:08
В Германии зафиксировали самый теплый за всю историю наблюдений канун Нового года
17:06
"Мы и дальше будем им противостоять". Анджей Дуда начал новогоднее поздравление со слов об "имперской политике путинской России"
16:58
Украинский боксер 7 января проведет бой за чемпионский титул
16:27
Брата экс-футболиста сборной Украины вернули из российского плена
16:24
Оккупанты обстреляли Орехов: один человек погиб, трое ранены
16:03
OPINION
Не называть войну войной – это так по-русски
15:56
Степан Бандера
С детства пережил российскую оккупацию и попадание снарядов в дом. 1 января родился Степан Бандера
15:49
Мудрик согласовал условия личного контракта с лидером чемпионата Великобритании
15:49
В Польше из-за фейерверков в новогоднюю ночь тушили 700 пожаров, есть раненые и погибшие
15:42
Эксклюзив
Степан Бандера
Бандера является символом борьбы с оккупацией Украины, - историк Понипаляк
15:40
Интервью
Зеленский должен просить помощи у Британии и Скандинавских стран в обход НАТО и ЕС, – полковник Грант
15:37
Повалий спела для россиян во время новогодней атаки на Киев
15:34
С начала полномасштабного вторжения РФ погибли 57 спасателей, - ГСЧС
14:58
Экс-лидер "Барселоны" и "Ливерпуля" нашел новую команду в Бразилии
14:49
В Полтаве прошел новогодний забег на 5 км
14:30
Эксклюзив
Россиян ждет разгром в случае повторения наступления на Киев, - военный эксперт Саламаха
14:23
Экс-прокурор по делу Милошевича: Путин не должен избежать суда за преступления в Украине
14:14
"Пусть ваша прекрасная страна снова расцветет": Королева Дании обратилась к украинцам
14:11
Александр Петраков
У Петракова истек срок контракта со сборной Украины
14:04
OPINION
Речь Зеленского для тех, кто до прошлого года смотрел на Иронию судьбы
13:50
Россия вчера впервые применила для атаки на Украину ракетоносители из Каспия, - Гуменюк
13:50
"Выходи, полиция". На столичном Подоле задержали любителя пиротехники
13:41
Косово просит больше миротворцев НАТО
13:12
За сутки 31 декабря 50 украинцев получили ранения из-за атак РФ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV