Среди других, цветасто-дешевых стереотипов, десятилетиями вбрасываемых в мозги иностранцев и эксплуатировавшихся не только дипломатическим "корпусом" империи, но и откровенно криминальными персонажами (как отмазки), этот – "тоска русская" занимает ведущее место. Ибо, к примеру, можно "любить по-русски" (специфику этого "чувства" полностью почувствовали украинцы на временно оккупированных территориях), объяснять совершенно дикие поступки "загадочностью русской души", но "тосковать по-русски", — это еще тот, скажу я вам, синдром… Картина тотальной беспробудности, серости, тупика, сдобренная испарениями водки, окутанная романтикой больной фантазии, "лагерных песен", вперемежку с готовностью разрушать, убивать и насиловать дальше.

Сцены "тоски русской" встречаются почти в каждом литературном произведении, и оттого вся эта беллетристика сначала пронзает, а затем — отталкивает отвращением не только к бессилию "тоскующих", но и к определенныму, я бы сказал, роковому пространственному кретинизму. И страна у них большая, есть где разгуляться, а почему-то манят их избы, бункеры, укрытия, медвежьи углы, потому что там "тоскуется вволю".

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Картина тотальной беспробудности, серости, тупика, сдобренная испарениями водки, извитая романтикой больной фантазии, "лагерных песен", вперемежку с готовностью разрушать, убивать и насиловать дальше

Василий Шукшин, — этот мастер "тоскливых сцен" с "разговорами при чистой раздаются", — не нашел бы словесных красок, чтобы описать картину обращения Путина к "народцу" 31 декабря ушедшего года. Даже Звягинцев со своим Левиафаном бессилен.

Казалось бы, — новогоднее обращение, повод для радости, оливье, ведер водки, загула, — и... угрюмый кадр (куда там Васи Ложкину!), "тоска русская" на окаменевших ликах статистов, облаченных в милитарный строй, пластилиновый вождь, что говорит странную чепуху о "отечестве в опасности". Тут не только запьешь, тут в петлю полезешь от такой "родины"…

На самом деле "тоска русская" в исполнении Путина и переодетой в камуфляж массовки из ФСО (потому что таких невозмутимых мармыз еще следует поискать), — это старт нового этапа "лидера". Личная война – не только против Украины и всех мировых буржуев, но и жестокой битвы за собственное выживание. Возможно, даже схватке с самим собой, попытка осознать, чего действительно хочет выродившийся в своих прихотях диктатор. Ведь в самом обороте "тоска русская" заложена мировоззренческая дилемма: лингвист Шмелев объяснял ее как "чувство человека, чего-то желающего, но не знает точно, чего. Однако понимает, что оно недостижимо".

В самом обороте "тоска русская" заложена мировоззренческая дилемма: лингвист Шмелев объяснял ее как "чувство человека, чего-то желающего, но не знает точно, чего . Однако понимает, что оно недостижимо".

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Из всех запланированных кремлевским стратегом целей вышел грандиозный пшик. Большой комбинатор прогадал с помпезным "заключением нового союзного договора" аккурат на столетие ленинско-сталинско-брежневского кручения. Не получилось ему сломать, покорить Украину, соответственно какой тут союз? В новогодней речи есть лишь пресловутый "Данбас" и "новый субъект федерации" – Новороссия, без конкретных характеристик, границ и указателей.

Путин стал посмешищем в глазах мира. Проклятые американцы в киевском посольстве под ударами его хваленых "Калибров" откровенно зубоскалят на тему "русского военного корабля".

Путин постепенно становится токсичным в средах, где когда-то чувствовал себя безоговорочным лидером. На саммите ШОС — где-то в уголке, на встрече СНГ — не ближе расстояния вытянутой руки от "партнеров". Проситель оружия для "второй армии мира" в Пекине и Тегеране.

Поэтому он апеллирует к "народцу", который должен разделить "тоску русскую", понять метание его души, откликнуться на отчаянный крик.

Народ же молчит, принимая сотни грузов "200" с украинского фронта. Народ окаменел в ожидании новогодней мобилизации и закрытия границ. Народ безмолвный, потому что сам себе выбирал царя, собственными же ручками аплодировал "Крымнашему", грезил "величием" в забытых богом "мухосрансках".

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Народ молчит, потому что его уже давно проникла "тоска русская", и, кажется, никакие фесеошные и эфэсбэшные рожи не способны вырвать его из этой тяглой прострации

Народ молчит, потому что его уже давно проникла "тоска русская", и, кажется, никакие фэсэошные и эфэсбэшные рожи не способны вырвать его из этой вечной прострации.

… Только зловеще это безмолвие. Отгонит от него бунтом, разинщиной, кровавыми банями.

Вот так по кругу. Война, бунт, диктатура, гниль, война… Тоска русская…

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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