Toshiba и еще 9 компаний объявили о введении технологических ограничений в отношении России и Беларуси

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Сегодня стало известно, что к ней присоединились еще 10 компаний:

Японская компания Toshiba приостановила прием новых заказов и инвестиций в РФ.

Скандинавский разработчик софта Qt Group, на основе продуктов которого российские компании создают интерфейсы и приложения, ограничил доступ для российских пользователей. Их использовали, например, Яндекс и разработчик МойОфис.

AdsKeeper заявил: "Сотрудничество с Россией было остановлено многими компаниями, в том числе нами. Наша компания не может поддерживать страну-агрессора, поскольку мы против любой войны. Следовательно, мы прекращаем сотрудничество с российскими сайтами (а также домен ру в регионе CIS) и прекращаем процесс выплат".

Ahrefs блокирует весь доступ из России и Беларуси. Доступ для российских IP закрыт.

Компания Canva приостановила все транзакции в России.

Collaborator.pro, биржа прямой рекламы, прекращает свою работу в России и Беларуси.

RedHat разорвала партнерские отношения со всеми компаниями, расположенными или имеющими штаб-квартиры в России или Беларуси.

Crocoblock закрыл через CF доступ российскому сегменту к своему сервису. Crocoblock – это универсальный сервис, предоставляющий все необходимое для создания веб-сайтов с помощью редактора Elementor.

LULU Software Limited приостановила работу с российскими пользователями. Канадская компания LULU Software приняла решение не обслуживать клиентов из России и Беларуси и приостановила прием платежей от пользователей этих стран. Компания является разработчиком приложений Soda PDF, которые используются для открытия, просмотра, создания, преобразования, редактирования, защиты и совместного использования файлов Portable Document Format.

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) прекратили оказание услуг и расторгли соглашение о сотрудничестве с российским АО "ЦВКС "MCC-IX". Последняя использовала цифровые частоты латвийской компании для распространения дезинформации в европейских странах.

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