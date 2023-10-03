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Торт "Спартак". Делимся простыми вкусными рецептами

3 октября, 2023 вторник
21:00

Торт "Спартак" – божественный десерт, нежный на вкус. Попробуйте и почувствуйте, как лакомство тает во рту!

Классический торт "Спартак" шоколадно-медовый с заварным кремом

Ингредиенты:

Для коржей

  • пшеничная мука – 400 г
  • какао – четыре столовых ложки
  • сахар – 150 г
  • сливочное масло – 100 г
  • два яйца
  • мед – четыре столовых ложки
  • сода пищевая – одна чайная ложка
  • разрыхлитель – одна чайная ложка

Для крема

  • пшеничная мука – 100 г
  • сахар – 150 г
  • сливочное масло – 200 г
  • два яйца
  • молоко – 500 г
  • ванильный сахар – две чайные ложки

Для глазури

  • сливочное масло – 60 г
  • горький шоколад 100 г
шоколадно-медовий торт із заварним кремом

Пошаговый рецепт приготовления торта Спартак:

  • просеиваем в большую миску 400 г муки
  • добавляем четыре столовых ложки порошка какао
  • добавляем одну чайную ложку разрыхлителя
  • перемешиваем
  • смешиваем в маленькой кастрюле четыре столовых ложки меда, 100 г сливочного масла, 150 г сахара
  • нагреваем кастрюлю с водой для паровой бани
  • как только вода закипит – убавляем огонь
  • устанавливаем на паровую баню кастрюлю с медовой смесью
  • при постоянном помешивании доводим до однородности
  • разбиваем два яйца
  • взбиваем их венчиком
  • тонким ручейком вливаем яйца в смесь
  • помешиваем постоянно
  • добавляем соду
  • варим десять минут помешивая
  • снимаем с огня
  • даем немного остыть, достаточно 2-3 минуты
  • добавляем заварную медовую смесь в миску с мукой и какао
  • вымешиваем ложкой
  • скатываем из теста колбаску
  • разрезаем ее на восемь равных частей
  • кладем их на тарелку
  • накрываем пищевой пленкой
  • оставляем на пятнадцать минут при комнатной температуре
  • кладем в холодильник еще на пятнадцать минут
  • достаем тесто из холодильника
  • раскатываем первую порцию до двух миллиметров сразу на пергаменте для выпечки
  • кладем тесто вместе с пергаментом на противень
  • накалываем поверхность вилкой в нескольких местах
  • ставим в духовку
  • выпекаем восемь минут при температуре 180 С
  • пока выпекается корж, готовим следующую порцию
  • достаем корж из духовки
  • обрезаем по форме
  • обрезки кладем отдельно
  • готовые коржи не кладем друг на друга, чтобы они не слиплись
  • выливаем в кастрюлю пол-литра молока
  • постепенно добавляем два чуть взбитых яйца.
  • добавляем 150 г сахара
  • добавляем две чайные ложки ванильного сахара
  • добавляем 100 г муки
  • размешиваем до однородной консистенции
  • ставим на водяную баню
  • варим до загустения
  • постоянно помешиваем крем
  • снимаем с огня
  • даем остыть
  • периодически перемешиваем, чтобы поверхность не покрылась пленкой
  • взбиваем миксером размягченное сливочное масло (200 г) до пышности продолжая взбивать, добавляем в масло по столовой ложке крем.
  • собираем торт на подставке
  • смазываем все охлажденные коржи и бока торта холодным кремом
  • оставляем без крема последний верхний корж
  • измельчаем обрезки от лепешек в блендере
  • посыпаем бока торта
  • варим шоколадную глазурь из какао-порошка или используем готовую шоколадную плитку.
  • растапливаем одну плитку шоколада и 60 г сливочного масла в микроволновке короткими импульсами по 15 секунд, каждый раз перемешивая
  • верх торта заливаем глазурью
  • разравниваем широким ножом
  • отправляем торт "Спартак" в холодильник на восемь часов.

Приятного аппетита!

Торт "Спартак" на сковороде в домашних условиях.

Ингредиенты для коржей

  • одно яйцо
  • один яичный желток
  • сахар – 120 г
  • сливочное масло – 65 г
  • щепотка соли
  • какао – 30 г
  • мед – две столовые ложки
  • сода – одна чайная ложка
  • мука – 250 г

Ингредиенты для крема

  • сметана – 800 г
  • сахарная пудра – 100 г
  • загуститель сметаны – две упаковки

Пошаговый рецепт приготовления торта "Спартак" в сковороде:

  • растапливаем сливочное масло на водяной бане
  • смешиваем в кастрюле яйцо и желток, какао, растопленное масло, соль, сахар и мед.
  • перемешиваем венчиком до однородности
  • ставим кастрюлю на самый маленький огонь
  • постоянно помешиваем
  • прогреваем до полного растворения сахара
  • не кипятим
  • снимаем с огня
  • в горячую массу добавляем соду
  • активно перемешиваем
  • ждем, пока масса остынет
  • добавляем к массе постепенно через сито муку
  • вымешиваем
  • выкладываем тесто на рабочую поверхность
  • замешиваем
  • разделяем тесто на восемь равных частей
  • выкладываем на тарелку
  • накрываем пищевой пленкой
  • ставим в холодильник на час
  • далее посыпаем мукой стол
  • раскатываем тесто максимально тонко
  • вырезаем круг диаметром 18 см
  • прокалываем каждый корж в нескольких местах вилкой
  • разогреваем сухую сковороду без растительного масла
  • выпекаем лепешки на самом маленьком огне три минуты с одной стороны и полминуты с другой
  • взбиваем сметану с сахарной пудрой и загустителем до загустения
  • когда коржи остынут, смазываем кремом – по две столовых ложки на каждый
  • украшаем
  • готовый торт ставим в холодильник на несколько часов

Приятного аппетита!


 
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