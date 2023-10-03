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Торт "Спартак". Делимся простыми вкусными рецептами
Торт "Спартак" – божественный десерт, нежный на вкус. Попробуйте и почувствуйте, как лакомство тает во рту!
Классический торт "Спартак" шоколадно-медовый с заварным кремом
Ингредиенты:
Для коржей
- пшеничная мука – 400 г
- какао – четыре столовых ложки
- сахар – 150 г
- сливочное масло – 100 г
- два яйца
- мед – четыре столовых ложки
- сода пищевая – одна чайная ложка
- разрыхлитель – одна чайная ложка
Для крема
- пшеничная мука – 100 г
- сахар – 150 г
- сливочное масло – 200 г
- два яйца
- молоко – 500 г
- ванильный сахар – две чайные ложки
Для глазури
- сливочное масло – 60 г
- горький шоколад 100 г
Пошаговый рецепт приготовления торта Спартак:
- просеиваем в большую миску 400 г муки
- добавляем четыре столовых ложки порошка какао
- добавляем одну чайную ложку разрыхлителя
- перемешиваем
- смешиваем в маленькой кастрюле четыре столовых ложки меда, 100 г сливочного масла, 150 г сахара
- нагреваем кастрюлю с водой для паровой бани
- как только вода закипит – убавляем огонь
- устанавливаем на паровую баню кастрюлю с медовой смесью
- при постоянном помешивании доводим до однородности
- разбиваем два яйца
- взбиваем их венчиком
- тонким ручейком вливаем яйца в смесь
- помешиваем постоянно
- добавляем соду
- варим десять минут помешивая
- снимаем с огня
- даем немного остыть, достаточно 2-3 минуты
- добавляем заварную медовую смесь в миску с мукой и какао
- вымешиваем ложкой
- скатываем из теста колбаску
- разрезаем ее на восемь равных частей
- кладем их на тарелку
- накрываем пищевой пленкой
- оставляем на пятнадцать минут при комнатной температуре
- кладем в холодильник еще на пятнадцать минут
- достаем тесто из холодильника
- раскатываем первую порцию до двух миллиметров сразу на пергаменте для выпечки
- кладем тесто вместе с пергаментом на противень
- накалываем поверхность вилкой в нескольких местах
- ставим в духовку
- выпекаем восемь минут при температуре 180 С
- пока выпекается корж, готовим следующую порцию
- достаем корж из духовки
- обрезаем по форме
- обрезки кладем отдельно
- готовые коржи не кладем друг на друга, чтобы они не слиплись
- выливаем в кастрюлю пол-литра молока
- постепенно добавляем два чуть взбитых яйца.
- добавляем 150 г сахара
- добавляем две чайные ложки ванильного сахара
- добавляем 100 г муки
- размешиваем до однородной консистенции
- ставим на водяную баню
- варим до загустения
- постоянно помешиваем крем
- снимаем с огня
- даем остыть
- периодически перемешиваем, чтобы поверхность не покрылась пленкой
- взбиваем миксером размягченное сливочное масло (200 г) до пышности продолжая взбивать, добавляем в масло по столовой ложке крем.
- собираем торт на подставке
- смазываем все охлажденные коржи и бока торта холодным кремом
- оставляем без крема последний верхний корж
- измельчаем обрезки от лепешек в блендере
- посыпаем бока торта
- варим шоколадную глазурь из какао-порошка или используем готовую шоколадную плитку.
- растапливаем одну плитку шоколада и 60 г сливочного масла в микроволновке короткими импульсами по 15 секунд, каждый раз перемешивая
- верх торта заливаем глазурью
- разравниваем широким ножом
- отправляем торт "Спартак" в холодильник на восемь часов.
Приятного аппетита!
Торт "Спартак" на сковороде в домашних условиях.
Ингредиенты для коржей
- одно яйцо
- один яичный желток
- сахар – 120 г
- сливочное масло – 65 г
- щепотка соли
- какао – 30 г
- мед – две столовые ложки
- сода – одна чайная ложка
- мука – 250 г
Ингредиенты для крема
- сметана – 800 г
- сахарная пудра – 100 г
- загуститель сметаны – две упаковки
Пошаговый рецепт приготовления торта "Спартак" в сковороде:
- растапливаем сливочное масло на водяной бане
- смешиваем в кастрюле яйцо и желток, какао, растопленное масло, соль, сахар и мед.
- перемешиваем венчиком до однородности
- ставим кастрюлю на самый маленький огонь
- постоянно помешиваем
- прогреваем до полного растворения сахара
- не кипятим
- снимаем с огня
- в горячую массу добавляем соду
- активно перемешиваем
- ждем, пока масса остынет
- добавляем к массе постепенно через сито муку
- вымешиваем
- выкладываем тесто на рабочую поверхность
- замешиваем
- разделяем тесто на восемь равных частей
- выкладываем на тарелку
- накрываем пищевой пленкой
- ставим в холодильник на час
- далее посыпаем мукой стол
- раскатываем тесто максимально тонко
- вырезаем круг диаметром 18 см
- прокалываем каждый корж в нескольких местах вилкой
- разогреваем сухую сковороду без растительного масла
- выпекаем лепешки на самом маленьком огне три минуты с одной стороны и полминуты с другой
- взбиваем сметану с сахарной пудрой и загустителем до загустения
- когда коржи остынут, смазываем кремом – по две столовых ложки на каждый
- украшаем
- готовый торт ставим в холодильник на несколько часов
Приятного аппетита!
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