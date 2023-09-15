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Торт "Сникерс". Простой классический рецепт приготовления в домашних условиях
Красивый на вид и вкусный торт действительно на вкус напоминает всем известный батончик "Сникерс", а готовится он довольно просто. В рецепте предлагаем использовать форму для бисквита диаметром 21 см
Ингредиенты для торта "Сникерс":
Для бисквита:
- четыре яйца
- сахар – 150 г
- разрыхлитель – одна чайная ложка
- мука – 100 г
- какао – 20 г
Для начинки:
- вареная сгущенка - 400 г
- масло сливочное – 200 г
- арахис – 200 г
- сливочный крекер – 200 г
Пошагово готовим торт "Сникерс":
Фото: chudozero
- отделяем белки от желтков
- к желткам добавляем половину сахара
- тщательно взбиваем желтки с сахаром
- масса должна побелеть и увеличиться в объеме
- белки взбиваем до пышной пены
- в процессе взбивания всыпаем порциями половину оставшегося сахара.
- добавляем к желткам добавить белков
- осторожно перемешиваем
- добавляем просеянную муку, разрыхлитель и какао
- перемешиваем до однородности
- добавляем к массе оставшиеся белки
- аккуратно лопаткой перемешиваем движениями снизу-вверх
- устилаем дно формы пергаментом
- заполняем тестом не более чем на 2/3 высоты формы
- выпекаем бисквит 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке
- достаем бисквит из формы
Фото: youtube
- оставляем охлаждаться
- после остывания корж разрезаем на две части
- крекер ломаем на маленькие кусочки
- сгущенное молоко и размягченное масло взбиваем до однородности
- добавляем арахис и крекер
- тщательно перемешиваем
- выкладываем на блюдо нижний корж
- по желанию немного пропитываем кофе или сиропом
- выкладываем начинку
- аккуратно разравниваем
- накрываем начинку вторым коржом
- немного прижимаем ладонями
- ставим в холодильник на час
- украшаем торт по собственному желанию.
Приятного аппетита!
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