Торт "Павлова": классический рецепт невероятно популярного десерта
Десерт "Павлова" (Pavlova) - легкий и нежный, состоит из хрупких меренговых лепешек, крема и свежих ягод, которые подают в виде торта или пирожных.
Получило это сладкое блюдо свое название в честь балерины Анны Павловой, которая гастролировала в 20-х годах прошлого столетия Новой Зеландией и Австралией. Достоверно сказать, какую же этих стран можно назвать родоначальницей этого десерта до сих пор невозможно, ведь этот вопрос до сих пор диспутивен.
Все секреты приготовления классического десерта "Анна Павлова" в виде торта с добавлением ягод, а также порционных пирожных с лимонным курдом в нашем материале.
Торт "Павлова" рецепт
Ингредиенты:
- яичный белок – 100 г
- сахарная пудра – 200 г (для безе) + 1.5 ст. л. (для крема)
- кукурузный крахмал – 1.5 ч. л.
- яблочный уксус (или лимонный сок) – 0.5 ч. л.
- сливки 33-35% – 350 г
- ягоды (любые по вашему вкусу)
"Анна Павлова" десерт. Пошаговое приготовление:
- Сначала необходимо приготовить безе. Разделяем белок от желтка (нам нужны только белки куриных яиц). Белок обязан быть комнатной температуры и можем начинать взбивать миксером, поначалу на небольшой скорости. Как только начнет появляться белая пенка, небольшими порциями добавляйте сахарную пудру и увеличивайте скорость миксера до максимальной. Взбить белок следует до стойких пиков 5-7 минут.
- Добавляем в белки уксус и взбиваем 1-2 минуты, затем добавляем крахмал и взбиваем еще минуту. Безе готово, масса должна быть плотной и блестящей.
- На пергаментной бумаге с оборотной стороны рисуем два круга диаметрами 20 см. Это легко сделать с помощью кольца для выпечки. Застилаем противень пергаментом и выкладываем яичную массу, ориентируясь на те круги, которые мы нарисовали. Разравниваем массу, чтобы наши будущие лепешки безе были толщиной примерно 1.5-2 см, делаем небольшие углубления по центу (так будет потом удобно выкладывать крем).
- Ставим лепешки выпекаться в духовой шкаф на 45 минут при температуре 150 градусов.
- Готовим крем. В емкости взбиваем миксером холодные сливки с сахаром 3-5 минут. Масса должна загустеть и увеличиться в объеме.
- Промываем ягоды и высушиваем салфетками.
- После того, как безе после духовки остыло, начинаем собирать торт. Первый корж обильно покрываем кремом, добавляем слой ягод. Перекрываем ягоды кремом и накрываем вторым лепешком. Украшаем остатками крема (примерно 1/3) и снова ягодами. Для декора лучше использовать разные ягоды – малину, клубнику, голубику или чернику, тогда торт будет выглядеть изысканно и аппетитно. Готово!
Фото: Freepik
Пирожное "Павлова" с лимонной начинкой, ингредиенты для приготовления:
Безе:
- яичный белок – 130 г (4 шт. средних яиц)
- сахар – 250 г
- кукурузный крахмал – 10 г
- лимонный сок – 10 г (или щепотка лимонной кислоты)
Курд:
- яичные желтки – (4 шт. средних яиц)
- сахар – 70 г
- кукурузный крахмал – 5 г
- лимонный сок – 60 г
- цедра одного лимона
- сливочное масло – 60 г
Крем:
- сливки 30-35% – 300 г
- сахар – 1 ст. л.
- ягоды
Пошаговое приготовление:
- Приготовим меренг. Для этого взбиваем миксером белки, как только начнет появляться белая пенка, добавьте небольшими порциями сахар и взбивайте до 10 минут (кристаллы сахара должны почти полностью раствориться). На этом этапе масса должна стать очень густой, и если перевернуть миску, то белки должны держать форму.
- Далее добавляем к белкам лимонный сок и взбиваем 1-2 минуты, затем добавляем крахмал и взбиваем еще минуту. Безе готово, масса должна быть плотной и блестящей.
- Переводим меренг в кондитерский мешок с насадкой номер три (или любую другую, которая вам нравится).
- Противень для выпечки застилаем пергаментной бумагой и отсаживаем пирожные в форме "гнезд", оставляя небольшое углубление внутри. Диаметр пирожных должен быть примерно 5 см. Выпекаем в духовке при температуре 100 градусов около 80 минут.
- Готовим лимонный курд. Для этого в сотейнике смешиваем желтки, сахар, цедру одного лимона и лимонный сок. Далее добавляем крахмал и снова хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков.
- Ставим яично-лимонную смесь на плиту и на небольшом огне, постоянно помешивая, доводим массу до кипения. Она за это время должна загустеть. Снимаем с огня и добавляем холодное сливочное масло. Хорошо перемешиваем до однородности. Накрываем пищевой плёнкой и оставляем при комнатной температуре для охлаждения начинки.
- Для крема необходимо в емкости взбить миксером холодные сливки с сахаром 3-5 минут. Масса должна загустеть и увеличиться в объеме. Переводим крем в кондитерский мешок с насадкой.
- Собираем пирожные. Заполняем сначала середину безе лимонным курдом, затем сверху осторожно отсаживаем крем. Украшаем ягодами. Приятного аппетита!
Фото: Freepik
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