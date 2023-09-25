Торт "Павлова": классический рецепт невероятно популярного десерта

Получило это сладкое блюдо свое название в честь балерины Анны Павловой, которая гастролировала в 20-х годах прошлого столетия Новой Зеландией и Австралией. Достоверно сказать, какую же этих стран можно назвать родоначальницей этого десерта до сих пор невозможно, ведь этот вопрос до сих пор диспутивен.

Все секреты приготовления классического десерта "Анна Павлова" в виде торта с добавлением ягод, а также порционных пирожных с лимонным курдом в нашем материале.

Торт "Павлова" рецепт

Ингредиенты:

яичный белок – 100 г

сахарная пудра – 200 г (для безе) + 1.5 ст. л. (для крема)

кукурузный крахмал – 1.5 ч. л.

яблочный уксус (или лимонный сок) – 0.5 ч. л.

сливки 33-35% – 350 г

ягоды (любые по вашему вкусу)

"Анна Павлова" десерт. Пошаговое приготовление:

Сначала необходимо приготовить безе. Разделяем белок от желтка (нам нужны только белки куриных яиц). Белок обязан быть комнатной температуры и можем начинать взбивать миксером, поначалу на небольшой скорости. Как только начнет появляться белая пенка, небольшими порциями добавляйте сахарную пудру и увеличивайте скорость миксера до максимальной. Взбить белок следует до стойких пиков 5-7 минут. Добавляем в белки уксус и взбиваем 1-2 минуты, затем добавляем крахмал и взбиваем еще минуту. Безе готово, масса должна быть плотной и блестящей. На пергаментной бумаге с оборотной стороны рисуем два круга диаметрами 20 см. Это легко сделать с помощью кольца для выпечки. Застилаем противень пергаментом и выкладываем яичную массу, ориентируясь на те круги, которые мы нарисовали. Разравниваем массу, чтобы наши будущие лепешки безе были толщиной примерно 1.5-2 см, делаем небольшие углубления по центу (так будет потом удобно выкладывать крем). Ставим лепешки выпекаться в духовой шкаф на 45 минут при температуре 150 градусов. Готовим крем. В емкости взбиваем миксером холодные сливки с сахаром 3-5 минут. Масса должна загустеть и увеличиться в объеме. Промываем ягоды и высушиваем салфетками. После того, как безе после духовки остыло, начинаем собирать торт. Первый корж обильно покрываем кремом, добавляем слой ягод. Перекрываем ягоды кремом и накрываем вторым лепешком. Украшаем остатками крема (примерно 1/3) и снова ягодами. Для декора лучше использовать разные ягоды – малину, клубнику, голубику или чернику, тогда торт будет выглядеть изысканно и аппетитно. Готово!

Фото: Freepik

Пирожное "Павлова" с лимонной начинкой, ингредиенты для приготовления:

Безе:

яичный белок – 130 г (4 шт. средних яиц)

сахар – 250 г

кукурузный крахмал – 10 г

лимонный сок – 10 г (или щепотка лимонной кислоты)

Курд:

яичные желтки – (4 шт. средних яиц)

сахар – 70 г

кукурузный крахмал – 5 г

лимонный сок – 60 г

цедра одного лимона

сливочное масло – 60 г

Крем:

сливки 30-35% – 300 г

сахар – 1 ст. л.

ягоды

Пошаговое приготовление:

Приготовим меренг. Для этого взбиваем миксером белки, как только начнет появляться белая пенка, добавьте небольшими порциями сахар и взбивайте до 10 минут (кристаллы сахара должны почти полностью раствориться). На этом этапе масса должна стать очень густой, и если перевернуть миску, то белки должны держать форму. Далее добавляем к белкам лимонный сок и взбиваем 1-2 минуты, затем добавляем крахмал и взбиваем еще минуту. Безе готово, масса должна быть плотной и блестящей. Переводим меренг в кондитерский мешок с насадкой номер три (или любую другую, которая вам нравится). Противень для выпечки застилаем пергаментной бумагой и отсаживаем пирожные в форме "гнезд", оставляя небольшое углубление внутри. Диаметр пирожных должен быть примерно 5 см. Выпекаем в духовке при температуре 100 градусов около 80 минут. Готовим лимонный курд. Для этого в сотейнике смешиваем желтки, сахар, цедру одного лимона и лимонный сок. Далее добавляем крахмал и снова хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Ставим яично-лимонную смесь на плиту и на небольшом огне, постоянно помешивая, доводим массу до кипения. Она за это время должна загустеть. Снимаем с огня и добавляем холодное сливочное масло. Хорошо перемешиваем до однородности. Накрываем пищевой плёнкой и оставляем при комнатной температуре для охлаждения начинки. Для крема необходимо в емкости взбить миксером холодные сливки с сахаром 3-5 минут. Масса должна загустеть и увеличиться в объеме. Переводим крем в кондитерский мешок с насадкой. Собираем пирожные. Заполняем сначала середину безе лимонным курдом, затем сверху осторожно отсаживаем крем. Украшаем ягодами. Приятного аппетита!

Фото: Freepik