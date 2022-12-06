Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Торт "Наполеон". Рецепт

Торт "Наполеон". Рецепт

6 декабря, 2022 вторник
17:48
Общество

Название "Наполеон" очень подходит этому десерту. Ведь такой торт – настоящий императорский вкус. Поделимся с вами самым нежным его рецептом

Ингредиенты на 10 порций:

Коржи

  • 700 г муки
  • 1 куриное яйцо
  • Щепотка соли
  • 250 г сливочного маргарина

Крем

  • 1 л молока (3,6%)
  • 6 куриных яиц
  • 450 г сахара
  • 4 столовые ложки муки
  • 1 упаковка ванилина
  • 250 г сливочного масла

Как приготовить торт "Наполеон", рецепт

Для теста

  • В большую миску просеиваем муку
  • Добавляем кусочки сливочного маргарина
  • Измельчаем всю смесь до однородности
  • Разбиваем в стакан яйцо
  • Добавить щепотку соли и легонько взбиваем смесь вилкой
  • Добавляем 250 мл воды
  • Вливаем яичную смесь в миску с мукой
  • Замешиваем тесто
  • Оно должно получиться не очень крутое, но и не липнуть к рукам
  • Заворачиваем тесто в пленку
  • Кладем тесто на 30 мин. в холодильник

Для крема

  • Наливаем в кастрюлю молоко
  • Ставим его подогреваться
  • В отдельной миске взбиваем яйца венчиком, пересыпая сахаром и ванилью
  • Добавляем муку
  • Еще раз все хорошо перемешиваем
  • Добавляем 2 половника горячего молока в яичную смесь
  • Еще раз перемешиваем
  • А уже после этого вливаем весь крем в кастрюлю с молоком
  • Варим наш крем до загущения, постоянно помешивая
  • Снимаем с огня
  • Охлаждаем

Действия с тестом и кремом

  • Достаем тесто из холодильника
  • Распределяем его на 8 равных частей
  • Разогреваем духовку
  • Тонко раскатываем корж на пекарской бумаге
  • Раскатанный корж прокалываем в нескольких местах вилкой
  • Ставим лист в духовку на 7 мин.
  • Далее готовим следующий корж
  • Выпекаем по одинаковой процедуре все коржи
  • Восьмой испеченный корж используем для посыпки готового торта.
  • Испеченные коржи сначала выкладываем на решетку
  • Далее собираем их в стопку
  • Возвращаемся к крему
  • Размягчаем масло
  • Растираем его деревянной ложкой, пока оно не станет светлой пышной однородной массой
  • Добавляем по 2 ложки остывшего заварного крема, продолжая взбивать.
  • Наконец смазываем кремом коржи
  • Последний корж измельчаем и посыпаем сверху
  • Убираем торт на некоторое время в морозильную камеру

Приятного аппетита!

Инфографика
Культура
Читайте также:
Автор Анатолий Амелин
4 декабря, 2022 воскресенье
Президенту врут о поступлении налогов
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
4 декабря, 2022 воскресенье
Усик рассказал, что он сказал Фьюри во время первой дуэли взглядов
Аеропорт Дягілево
6 декабря, 2022 вторник
Удары по авиабазам в тылу России вызвали шквал критики провластных блоггеров, - ISW
Киев
-6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.65
    Покупка 39.65
    Продажа 40.3
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.87
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
6 декабря
20:02
OPINION
Этот "Дождь" не надолго…
19:58
Обновлено
ЧМ-2022: результаты и расписание всех матчей 1/8 финала, сетка плей-офф
18:06
В Еврокомиссии заявили, что найдут способ выделить Украине 18 млрд евро, несмотря на позицию Венгрии
18:05
OPINION
У войны много женских лиц
17:56
Лидер Китая отправляется с визитом в Саудовскую Аравию, где встретится с главами 14 арабских государств, - CNN
17:47
В Украине из-за войны считается пропавшим без вести 331 ребенок, с 24 февраля разыскали 7998 детей
17:43
Эксклюзив
США могли перестраховаться и удалить из HIMARS программу для запуска ATACMS, – главред Defense Express Катков
17:42
В результате массированных атак РФ повреждено 35% ключевых объектов украинской энергосистемы
17:41
Свет
Половина Киевской области до сих пор без света, - глава ОВА
17:34
С начала полномасштабной войны на финансирование армии и безопасность выделили более 1,1 трлн, - Шмыгаль
17:33
"Целее будут": в Днепре на территорию КП "Зооконтроль" перенесут памятники, связанные с РФ
17:30
Анонс
Путин со слезами на глазах благодарит военных. Программа "Кацаповедение" в 18:00
17:25
В Ростовской области вероятный дезертир обстрелял полицейских из пулемета
17:23
Северная Македония лишила гражданства находящегося в розыске экс-нардепа Онищенко - СМИ
17:15
Россияне обстреляли Херсон, погиб работник водоканала
17:11
Исследователи насчитали в Папуа - Новой Гвинее 17 млн населения – вдвое больше, чем по официальным данным
17:04
В новый пакет санкций ЕС предлагают включить запрет 4 росканалов и экспорта на 2,3 млрд евро, - СМИ
17:01
Эксклюзив
Мы атаковали аэродромы РФ, и мы будем делать это и дальше, - военный аналитик Гетьман
16:56
Беларусские пограничники используют беженцев из Ирана и Пакистана, чтобы выявлять уязвимые участки украинской границы, - ЦНС
16:41
В Одессе возобновили электроснабжение объектов критической инфраструктуры и некоторых районов города
16:36
В Минэнерго заявили, что Россию нужно лишить статуса страны - члена МАГАТЭ
16:24
Неотложные операции и госпитализации не будут прекращаться, несмотря на угрозу обесточивания, - Минздрав
16:23
Арестович и генератор: Google обнародовал самые популярные запросы украинцев в 2022-м
16:19
Эксклюзив
Россияне бьют даже по трансформаторам, питающим несколько улиц в селах, - глава Сумской ОВА
16:18
На восстановление энергосистемы нужно еще несколько суток, - Укрэнерго
16:15
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:08
OPINION
Чем ближе к освобождению Крыма — тем больше российских ИПСО
16:04
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба призвал Германию как можно скорее передать Украине ЗРК Patriot, танки Leopard 2 и БМП Marder
15:59
Виктор Орбан
Венгрия заблокировала пакет помощи Украине на 18 млрд евро от ЕС
15:33
Эксклюзив
Визит Шойгу в Минск - очередное давление на Лукашенко, - журналист беларусской службы Радио Свобода Калиновский
15:08
Брат Царева осужден за работу на российские спецслужбы
14:47
Роберта Мецола
"Вы победите": Президент Европарламента записала короткое видеопоздравление для ВСУ
14:37
Эксклюзив
Бороться с УПЦ МП можно уже сейчас, в рамках действующих законов, – религиовед Антошевский
14:35
В Воздушных силах предположили, что у россиян закончилась первая партия иранских дронов "Shahed-136"
14:11
В Минэнерго заявили о сложной энергетической ситуации в трех областях после ракетных обстрелов 5 декабря
14:09
OPINION
Свежий скандал с Пташкой – на самом деле не свежий и не о Пташке
14:07
Отстоять Бахмут: Parimatch помогает ВСУ на одном из самых тяжелых направлений фронта
14:03
Эксклюзив
На Бахмутском направлении продолжаются напряженные бои, но оборона стоит крепко, - офицер батальона "Свобода" НГУ Ильенко
13:59
Символический обмен. Украина вернула из плена 60 защитников
13:55
У РФ осталось ракет на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль, - Буданов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV