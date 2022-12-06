Этот "Дождь" не надолго…
Торт "Наполеон". Рецепт
Название "Наполеон" очень подходит этому десерту. Ведь такой торт – настоящий императорский вкус. Поделимся с вами самым нежным его рецептом
Ингредиенты на 10 порций:
Коржи
- 700 г муки
- 1 куриное яйцо
- Щепотка соли
- 250 г сливочного маргарина
Крем
- 1 л молока (3,6%)
- 6 куриных яиц
- 450 г сахара
- 4 столовые ложки муки
- 1 упаковка ванилина
- 250 г сливочного масла
Как приготовить торт "Наполеон", рецепт
Для теста
- В большую миску просеиваем муку
- Добавляем кусочки сливочного маргарина
- Измельчаем всю смесь до однородности
- Разбиваем в стакан яйцо
- Добавить щепотку соли и легонько взбиваем смесь вилкой
- Добавляем 250 мл воды
- Вливаем яичную смесь в миску с мукой
- Замешиваем тесто
- Оно должно получиться не очень крутое, но и не липнуть к рукам
- Заворачиваем тесто в пленку
- Кладем тесто на 30 мин. в холодильник
Для крема
- Наливаем в кастрюлю молоко
- Ставим его подогреваться
- В отдельной миске взбиваем яйца венчиком, пересыпая сахаром и ванилью
- Добавляем муку
- Еще раз все хорошо перемешиваем
- Добавляем 2 половника горячего молока в яичную смесь
- Еще раз перемешиваем
- А уже после этого вливаем весь крем в кастрюлю с молоком
- Варим наш крем до загущения, постоянно помешивая
- Снимаем с огня
- Охлаждаем
Действия с тестом и кремом
- Достаем тесто из холодильника
- Распределяем его на 8 равных частей
- Разогреваем духовку
- Тонко раскатываем корж на пекарской бумаге
- Раскатанный корж прокалываем в нескольких местах вилкой
- Ставим лист в духовку на 7 мин.
- Далее готовим следующий корж
- Выпекаем по одинаковой процедуре все коржи
- Восьмой испеченный корж используем для посыпки готового торта.
- Испеченные коржи сначала выкладываем на решетку
- Далее собираем их в стопку
- Возвращаемся к крему
- Размягчаем масло
- Растираем его деревянной ложкой, пока оно не станет светлой пышной однородной массой
- Добавляем по 2 ложки остывшего заварного крема, продолжая взбивать.
- Наконец смазываем кремом коржи
- Последний корж измельчаем и посыпаем сверху
- Убираем торт на некоторое время в морозильную камеру
Приятного аппетита!
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