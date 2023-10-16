Торт из вафельных лепешек: три рецепта на любой вкус

Традиционно вафельные коржи пропитываются вареной сгущенкой, кремом или желе, а между ними также можно распределять слои начинки - фрукты, орешки или шоколад. Такой торт может иметь вкусовые вариации и декор, что самое главное, его очень легко приготовить дома.

Вафельный торт с вареной сгущенкой

Ингредиенты:

Вафельные коржи - 100 г

Сливочное масло – 270 г

Вареная сгущенка - 600 г

Вафельный торт. Рецепт пошагово:

Готовим крем. Сливочное масло необходимо предварительно достать из холодильника. Далее, с помощью миксера соединить размягченное сливочное масло с вареной сгущенкой.

Плоскую тарелку слегка смазываем сгущенкой и кладем первый вафельный корж. Так вафля не будет скользить по блюду.

Обильно смазываем корж кремом. Чередуем вафельные коржи и крем.

Если у вас осталось сгущенка, вы можете им покрыть вафельный слой сверху и украсить орешками или тертым шоколадом.

Ставим в холодильник на 1-2 часа. Готово!

По такому рецепту можно приготовить вафельный торт со сгущенкой без масла. Используйте для смазки коржей только сгущенку. Однако, имейте в виду, что тогда вам нужно брать ее большее количество, иначе не хватит пропитки для всех лепешек.

Фото: Freepik

Торт из вафельных коржей со сметаной и орехами.

Ингредиенты:

Вафельные коржи – 1 упаковка (8 шт.)

Сметана 15-20% – 2 ст. л.

Сливочное масло – 150 г

Сгущенка (можно использовать вареное) - 400 г

Соленый арахис – 100 г

Пошаговый рецепт приготовления:

Как и в прошлом рецепте, сливочное масло следует заранее достать из холодильника. Далее, взбиваем миксером размягченное сливочное масло, сметану и сгущенку до однородности. Орешки измельчить с помощью скалки или в блендере. Собираем торт. Сначала кладем вафельный корж, затем смазываем его кремом, присыпаем щепоткой орехов и повторяем эту последовательность, пока не соберем торт полностью. Верхний слой обильнее присыпаем орехами, чтобы торт выглядел более эстетично. Ставим в холодильник на 1-2 часа. Готово!

Фото: Freepik

Торт из вафельных коржей с фруктами

Ингредиенты:

Вафельные коржи – 5 шт.

Сливочное масло – 200 г

Сгущенка – 200 г

Яблоки – 400 г

Сахар – 1 ст. л.

Желе – 1 пакет

Ягоды и фрукты (для декора)

Пошаговый рецепт приготовления:

Яблоки хорошо очистите, снимите шкурку и натрите на терке с большими отверстиями. Ставим сковороду на огонь, выкладываем яблоки и добавляем сахар. Тушим 8-15 минут на среднем огне. Яблоки должны стать мягкими. Перекладываем из сковороды яблоки в другую емкость и сразу добавляем целый пакетик желе, хорошо перемешиваем. Оставляем остыть и слушаем, чтобы сама смесь стала более густой. Для крема взбиваем миксером размягченное сливочное масло со сгущенкой. Собираем торт в такой последовательности: вафельный корж – крем – вафельный корж – фруктовая начинка и повторяем. Даем постоять 1-2 часа в холодильнике.

Приятного аппетита!

Фото: Freepik