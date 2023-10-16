Торт из вафельных лепешек: три рецепта на любой вкус
Вафельный торт – это сладкий десерт, который обычно готовится с помощью трех ингредиентов: готовых вафельных коржей, сгущенки и масла
Традиционно вафельные коржи пропитываются вареной сгущенкой, кремом или желе, а между ними также можно распределять слои начинки - фрукты, орешки или шоколад. Такой торт может иметь вкусовые вариации и декор, что самое главное, его очень легко приготовить дома.
Вафельный торт с вареной сгущенкой
Ингредиенты:
- Вафельные коржи - 100 г
- Сливочное масло – 270 г
- Вареная сгущенка - 600 г
Вафельный торт. Рецепт пошагово:
- Готовим крем. Сливочное масло необходимо предварительно достать из холодильника. Далее, с помощью миксера соединить размягченное сливочное масло с вареной сгущенкой.
- Плоскую тарелку слегка смазываем сгущенкой и кладем первый вафельный корж. Так вафля не будет скользить по блюду.
- Обильно смазываем корж кремом. Чередуем вафельные коржи и крем.
- Если у вас осталось сгущенка, вы можете им покрыть вафельный слой сверху и украсить орешками или тертым шоколадом.
- Ставим в холодильник на 1-2 часа. Готово!
По такому рецепту можно приготовить вафельный торт со сгущенкой без масла. Используйте для смазки коржей только сгущенку. Однако, имейте в виду, что тогда вам нужно брать ее большее количество, иначе не хватит пропитки для всех лепешек.
Фото: Freepik
Торт из вафельных коржей со сметаной и орехами.
Ингредиенты:
- Вафельные коржи – 1 упаковка (8 шт.)
- Сметана 15-20% – 2 ст. л.
- Сливочное масло – 150 г
- Сгущенка (можно использовать вареное) - 400 г
- Соленый арахис – 100 г
Пошаговый рецепт приготовления:
- Как и в прошлом рецепте, сливочное масло следует заранее достать из холодильника. Далее, взбиваем миксером размягченное сливочное масло, сметану и сгущенку до однородности.
- Орешки измельчить с помощью скалки или в блендере.
- Собираем торт. Сначала кладем вафельный корж, затем смазываем его кремом, присыпаем щепоткой орехов и повторяем эту последовательность, пока не соберем торт полностью.
- Верхний слой обильнее присыпаем орехами, чтобы торт выглядел более эстетично. Ставим в холодильник на 1-2 часа. Готово!
Фото: Freepik
Торт из вафельных коржей с фруктами
Ингредиенты:
- Вафельные коржи – 5 шт.
- Сливочное масло – 200 г
- Сгущенка – 200 г
- Яблоки – 400 г
- Сахар – 1 ст. л.
- Желе – 1 пакет
- Ягоды и фрукты (для декора)
Пошаговый рецепт приготовления:
- Яблоки хорошо очистите, снимите шкурку и натрите на терке с большими отверстиями.
- Ставим сковороду на огонь, выкладываем яблоки и добавляем сахар. Тушим 8-15 минут на среднем огне. Яблоки должны стать мягкими.
- Перекладываем из сковороды яблоки в другую емкость и сразу добавляем целый пакетик желе, хорошо перемешиваем. Оставляем остыть и слушаем, чтобы сама смесь стала более густой.
- Для крема взбиваем миксером размягченное сливочное масло со сгущенкой.
- Собираем торт в такой последовательности: вафельный корж – крем – вафельный корж – фруктовая начинка и повторяем. Даем постоять 1-2 часа в холодильнике.
Приятного аппетита!
Фото: Freepik
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