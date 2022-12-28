Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины .

За два дня из Украины для Африки, Азии и Европы экспортировали 422 тысячи тонн агропродукции.

11 кораблей отправились из портов Одессы. Среди них балкер ALANDA STAR с 30,8 тыс. т пшеницы для Египта, а также танкер EUROCHAMPION с 45 тыс. тонн масла для Индии.

Ключевым препятствием в работе "зернового коридора" остается торможение со стороны РФ под разными предлогами инспекции судов в Босфоре. Это привело к стабильной очереди в 90+ судов, миллионному ущербу грузовладельцев, недоэкспорту минимум в 5-6 млн тонн в течение года", - пишет прессслужба.

По состоянию на 27 декабря в Босфоре инспекцию ожидают 96 судов, из которых 71 судно - на вход в порты и 25 - уже загружено украинской агропродукцией. Ежедневно проходит 6 из 10 запланированных инспекций.

"Помимо уменьшения количества инспекционных групп, российская сторона прибегла к тактике затягивания времени самих инспекций из-за требований проверять параметры судов, не регламентируемых документами СКЦ и не имеющих никакого отношения к предмету проверки", - разъясняют в ведомстве.

Именно из-за таких действий рашистов сокращается количество флота, который движется под погрузку украинской агропродукцией.

В частности, недавно порт Одессы отправил балкер BRAVE M с 28 тыс. тонн зерна для африканской Ливии, который месяц ожидал инспекцию в коридоре, чтобы зайти в порт под загрузку.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 605 судов, экспортировавших 15,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

26 декабря сообщалось , что через два дня из украинских портов вышли 9 судов, среди них балкеры из 68 тыс. тонн пшеницы для Египта и Индонезии, а также танкер из 45 тыс. тонн масла для Индии.

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