Торговые наценки на продукты иногда достигают 25-50% и их следует ограничивать, - экономист

Об этом заявил исполнительный директор Украинского экономического клуба Олег Пендзин в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой на Эспрессо.TV.

"У нас действительно есть прецеденты, когда торговая надбавка достигает 20-25%, а то и 50%. По крайней мере, до 2017 года она была не более 15%. Поэтому ограничение торговых наценок на социально важные товары – абсолютно нормальный процесс", – сказал он, комментируя намерения правительства установить ограничение максимальной наценки социально важных товаров

Такой шаг ограничит рентабельность торговых сетей, а вот производители не пострадают, заметил он.