Торговые наценки на продукты иногда достигают 25-50% и их следует ограничивать, - экономист
Торговые наценки на продукты иногда достигают 25-50%, поэтому доходность торговых сетей следует ограничивать, по крайней мере, на социально важные товары
Об этом заявил исполнительный директор Украинского экономического клуба Олег Пендзин в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой на Эспрессо.TV.
"У нас действительно есть прецеденты, когда торговая надбавка достигает 20-25%, а то и 50%. По крайней мере, до 2017 года она была не более 15%. Поэтому ограничение торговых наценок на социально важные товары – абсолютно нормальный процесс", – сказал он, комментируя намерения правительства установить ограничение максимальной наценки социально важных товаров
Такой шаг ограничит рентабельность торговых сетей, а вот производители не пострадают, заметил он.
- Напомним, правительство рассматривает возможность определения наибольших наценок на социальные продукты.
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