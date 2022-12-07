Об этом сообщает Reuters.

Экспорт и импорт Китая больше всего снизился за последние два с половиной года. Падение, произошедшее в ноябре 2022 года, вызвано низким глобальным и внутренним спросом, сбоями в производстве из-за пандемии и карантинных мер от COVID-19. Также падение цен на недвижимость вместе с указанными факторами усилило давление на экономику КНР.

По данным Reuters, спад оказался гораздо хуже, чем прогнозировали рынки. Экономисты отмечают, что период сокращения экспорта будет продолжаться. Специалисты подчеркивают, что в настоящее время китайские потребители и предприятия сокращают свои расходы из-за агрессивных действий центральных банков по обузданию инфляции.

Сообщается, что экспорт КНР в ноябре 2022 года сократился на 8,7% по сравнению с прошлым годом. Ранее эксперты прогнозировали спад на 3,5%.

Напомним, 1 декабря сообщалось, что в ближайшие дни Китай планирует объявить об ослаблении ограничений из-за COVID-19, повлекших массовые протесты в стране впервые с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.

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