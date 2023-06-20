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Торговля, изменение климата и война в Украине: премьер Китая Ли Цян в Берлине встречается с канцлером Шольцом

20 июня, 2023 вторник
12:26
Мир

Премьер Китая Ли Цян с канцлером ФРГ Олафом Шольцом ведут переговоры на фоне напряженности относительно торговли, изменении климата и войны в Украине

Об этом информирует Breaking News .

Это седьмая встреча на высоком уровне между Германией и Китаем с участием правительства, и она проходит во вторник, 20 июня, в Берлине.

Канцлер Германии Олаф Шольц обсуждает с премьер-министром Китая Ли Цяном вопросы торговли, климата и ситуации в Украине во время его первого зарубежного визита с момента назначения.

Ли проводил переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и ужинал с Шольцом в канцелярском кабинете перед официальной частью встречи.

Несмотря на осторожную позицию по поводу углубления амбиций Пекина и невмешательства России в Украину, Германия хочет поработать с Китаем, который является ее главным торговым партнером. Новая стратегия национальной безопасности Германии называет Китай партнером, конкурентом и системным соперником.

Шольц сказал, что важно не становиться слишком зависимым от китайской торговой специфики и расширять источники снабжения Германии ключевых товаров – стратегия, которую он назвал снижением рисков – а не отделяться от Китая.

Сообщается, что страна также понимает, что глобальные вызовы, такие как климатический кризис, нуждаются в совместной работе с Китаем, и главная тема встречи – совместная деятельность.

МИД Китая Ван Венбинь сказал на прошлой неделе, что Ли выбрал Германию как первую страну для визита, полностью отражающую высокий вес, который Китай уделяет китайско-германским отношениям.

Премьер сказал, что Китай хочет предоставить миру позитивные сигналы об укреплении диалога и сотрудничества и присоединиться к решению проблем, чтобы способствовать процветанию и развитию мировой экономики.

После Германии Ли отправится во Францию, где он примет участие в саммите с новым глобальным пактом финансирования, организованном президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

  • Напомним, что 30 мая министр обороны США Ллойд Остин хотел встретиться с китайским коллегой Ли Шанфу на ежегодном форуме безопасности в Сингапуре. Пекин отклонил просьбу.
  • Премьер-министр Китая Ли Цян начал свою первую заграничную поездку в качестве главы китайского правительства визитами в Германию и Францию, которые продлятся с 18 по 23 июня.
  • 19 июня стало известно, что Германия готовится к длительной войне в Украине, поэтому заложила соответствующие средства в бюджет и увеличивает возможности производства и ремонта вооружения для ВСУ.
Экономика
Китай
Германия
Война с Россией
Ллойд Остин
Олаф Шольц
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