Торговец раками с одесского Привоза за 100 тыс. грн "заказал" конкурента. Вместе с заказчиком взяли организатора, посредника и киллера

Всех причастных сегодня, 20 ноября 2021 года, схватили правоохранители, передает Еспресо.TV.



"Для реализации преступного намерения правонарушитель обратился за помощью к так называемому криминальному авторитету, который находится в исправительной колонии за похищение человека, вымогательство и разбойные нападения. Тот, используя свои связи на свободе, подобрал киллера и посредника, непосредственно занимавшегося организацией преступления. Оба неоднократно судимы за тяжкие преступления", - рассказывают в Национальной полиции.



Правоохранители помешали намерениям злоумышленников.



Было установлено, где, когда и как планируется убийство. Как только исполнитель преступления приехал за потерпевшим на рынок, где он работал, чтобы нанести несовместимые с жизнью телесные повреждения, он был задержан.



Кроме того, как отмечается, "одновременно были задержаны и другие лица, причастные к правонарушению", то есть заказчик, организатор и посредник.



В домах, камере содержания и принадлежащих им транспортных средствах провели санкционированные мероприятия, в ходе которых изъяли мобильные телефоны, флеш-накопители, черновые записи, одежда и другие вещественные доказательства их причастности к организации убийства предпринимателя, а также оружие, гранату и наркотики.



Задействованный в подготовке к покушению криминальный авторитет