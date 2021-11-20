Торговец раками с одесского Привоза за 100 тыс. грн "заказал" конкурента. Вместе с заказчиком взяли организатора, посредника и киллера
Предприниматель из Одессы пытался избавиться от конкурента за 100 тыс. грн. Для этого он обратился к криминальному авторитету с 32 годами "отсидки" и попросил подобрать подходящих людей
Всех причастных сегодня, 20 ноября 2021 года, схватили правоохранители, передает Еспресо.TV.
"Для реализации преступного намерения правонарушитель обратился за помощью к так называемому криминальному авторитету, который находится в исправительной колонии за похищение человека, вымогательство и разбойные нападения. Тот, используя свои связи на свободе, подобрал киллера и посредника, непосредственно занимавшегося организацией преступления. Оба неоднократно судимы за тяжкие преступления", - рассказывают в Национальной полиции.
Правоохранители помешали намерениям злоумышленников.
Было установлено, где, когда и как планируется убийство. Как только исполнитель преступления приехал за потерпевшим на рынок, где он работал, чтобы нанести несовместимые с жизнью телесные повреждения, он был задержан.
Кроме того, как отмечается, "одновременно были задержаны и другие лица, причастные к правонарушению", то есть заказчик, организатор и посредник.
В домах, камере содержания и принадлежащих им транспортных средствах провели санкционированные мероприятия, в ходе которых изъяли мобильные телефоны, флеш-накопители, черновые записи, одежда и другие вещественные доказательства их причастности к организации убийства предпринимателя, а также оружие, гранату и наркотики.
Обвинения по этому делу предъявлены и авторитету.
Задействованный в подготовке к покушению криминальный авторитет
В обнародованном оперативном видео он говорит, как долго находится за решеткой:
"32 года.. 33-й".
Есть там и показания заказчика, который устранение конкурента называет словами "решить вопрос".
Одесская интернет-газета Думская.net, ссылаясь на собственные источники, утверждает: заказчиком является торговец раками с Привоза.
Там же на Привозе, в рыбном ряду, как можно увидеть на видео от Нацполиции, проходило задержание как исполнителя, так и заказчика.
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