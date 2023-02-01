Торговец оружием и посредники: США ввели новые санкции против России. Список
В подсанкционный список попали ряд физических и юридических лиц, связанных с торговлей оружием в пользу России
Об этом сообщает пресс-служба минфина США.
Санкции введены против торговца оружием из России и Кипра Игоря Зименкова и его сына Джонатана. Они участвовали в проекте, связанном с обороноспособностью России. Они использовали подставные компании для того, чтобы иметь возможность оплачивать проект, связанный с оборонной промышленностью РФ.
Известно, что сегодняшние санкции имеют отношение к организациям в Болгарии, Израиле, Кипре, Латвии и Сингапуре.
Сообщается, что санкции были введены против 22 физических и юридических лиц.
"Отчаянные попытки России использовать прокси-серверы, чтобы обойти санкции США, демонстрируют, что санкции значительно усложнили и удорожили для российского военно-промышленного комплекса возобновление поставок военной машины Путина", - сказал замминистра финансов Уолли Адейемо.
В список попали:
- Маркс Блатс (Латвия);
- Серена Би Лин (Сингапур);
- Игорь Пальниченко (Кипр);
- Гилад Пифлакс (Израиль);
- Макс Пифлакс (Узбекистан);
- Александр Вольфович (Вольфовиц) (Кипр, Израиль);
- Ариэль Вольфович (Вольфовиц) (Кипр);
- Станислав Вольфович (Вольфовиц) (Кипр, Израиль);
- Игорь Зименков (Израиль, Россия);
- Натан Зименков (Россия).
Компании:
- Asia Trading & Construction PTE LTD (Сингапур);
- DES Defense Engineering Solutions LTD (Израиль);
- Elektrooptika SIA (Латвия);
- GBD LTD (Кипр);
- GMI Global Manufacturing & Integration LTD (Кипр);
- Kliosa LTD (Кипр);
- Mateas LTD (Кипр);
- Pitaron LTD (Кипр);
- Terra-AZ LTD (Кипр);
- Texel FCG Technology LTD (Израиль);
- U-Stone LTD EOOD (Болгария);
- VFC Solutions LTD (Кипр).
Напомним, ранее Министерство торговли США включило семь организаций из Ирана в свой "черный список" за содействие вооруженным силам России и ее военно-промышленному комплексу.
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