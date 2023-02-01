Об этом сообщает пресс-служба минфина США.

Санкции введены против торговца оружием из России и Кипра Игоря Зименкова и его сына Джонатана. Они участвовали в проекте, связанном с обороноспособностью России. Они использовали подставные компании для того, чтобы иметь возможность оплачивать проект, связанный с оборонной промышленностью РФ.

Известно, что сегодняшние санкции имеют отношение к организациям в Болгарии, Израиле, Кипре, Латвии и Сингапуре.

Сообщается, что санкции были введены против 22 физических и юридических лиц.

"Отчаянные попытки России использовать прокси-серверы, чтобы обойти санкции США, демонстрируют, что санкции значительно усложнили и удорожили для российского военно-промышленного комплекса возобновление поставок военной машины Путина", - сказал замминистра финансов Уолли Адейемо.

В список попали:

Маркс Блатс (Латвия);

Серена Би Лин (Сингапур);

Игорь Пальниченко (Кипр);

Гилад Пифлакс (Израиль);

Макс Пифлакс (Узбекистан);

Александр Вольфович (Вольфовиц) (Кипр, Израиль);

Ариэль Вольфович (Вольфовиц) (Кипр);

Станислав Вольфович (Вольфовиц) (Кипр, Израиль);

Игорь Зименков (Израиль, Россия);

Натан Зименков (Россия).

Компании:

Asia Trading & Construction PTE LTD (Сингапур);

DES Defense Engineering Solutions LTD (Израиль);

Elektrooptika SIA (Латвия);

GBD LTD (Кипр);

GMI Global Manufacturing & Integration LTD (Кипр);

Kliosa LTD (Кипр);

Mateas LTD (Кипр);

Pitaron LTD (Кипр);

Terra-AZ LTD (Кипр);

Texel FCG Technology LTD (Израиль);

U-Stone LTD EOOD (Болгария);

VFC Solutions LTD (Кипр).

Напомним, ранее Министерство торговли США включило семь организаций из Ирана в свой "черный список" за содействие вооруженным силам России и ее военно-промышленному комплексу.

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