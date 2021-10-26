Торговали российскими конфетами: в Харькове оштрафовали сеть магазинов

Об этом сообщает ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области.

"Подсанкционные российские товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно", – говорится в сообщении.

В ходе инспекции обнаружили и сняли с реализации конфеты российских производителей:

ПАО "Красный Октябрь";

ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский";

кондитерская фабрика "Победа";

АО "АККОНД".

"За нарушение требований законодательства по маркировке продукции к субъектам ведения хозяйства применены штрафные санкции в порядке, установленном законом", - говорится в сообщении.

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