Торговали российскими конфетами: в Харькове оштрафовали сеть магазинов
Госпотребслужба в Харькове обнаружила в одной из сетей магазинов российские конфеты. За такую торговлю на предпринимателей наложили штраф
Об этом сообщает ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области.
"Подсанкционные российские товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно", – говорится в сообщении.
В ходе инспекции обнаружили и сняли с реализации конфеты российских производителей:
- ПАО "Красный Октябрь";
- ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский";
- кондитерская фабрика "Победа";
- АО "АККОНД".
"За нарушение требований законодательства по маркировке продукции к субъектам ведения хозяйства применены штрафные санкции в порядке, установленном законом", - говорится в сообщении.
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