Об этом сообщили 13 мая в телеграмм-канале СБУ.

"Незаконную деятельность организовал бывший следователь одного из столичных райотделов милиции, который отказался проходить аттестацию в ряды полиции и в 2015 году уволился из правоохранительного органа. Впоследствии он совместно со своим знакомым создал частное детективное агентство", - говорится в сообщении.

Под видом легального бизнеса они собирали для своих клиентов конфиденциальную информацию о других гражданах, в том числе получали данные, хранящиеся в государственных реестрах.

СБУ сообщает, что для этого они "в темную" использовали собственные "старые" связи среди чиновников и представителей правоохранительных органов.

Стоимость "досье" на одного человека достигала от 800 до 2,6 тыс. дол. Сумма зависела от объема персональных данных и срочности "заказа".

Фото: telegram-канал СБУ

Так, например, в "развернутые анкеты" кроме паспортных данных граждан входила информация о номерах их телефонов и автомобилей, а также сведения о пересечении границы и совершении админправонарушений.

"Сотрудники СБУ задержали обоих "детективов" во время получения ими второй части денег за "папку" с учредительными данными на жителя столицы. Во время обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены мобильные телефоны и компьютеры с поличным", - отмечается в сообщении.

Фото: telegram-канал СБУ

В настоящее время злоумышленникам доложено о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации).

Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступлению. Также проверяется информация о возможной продаже конфиденциальной информации в РФ.