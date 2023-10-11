Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Торговал оружием РФ: херсонцу сообщили о подозрении

Торговал оружием РФ: херсонцу сообщили о подозрении

11 октября, 2023 среда
13:26
Криминал

Местному жителю Херсонской области сообщили о подозрении за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что подозреваемый на территории Бериславского района разыскивал на заброшенных боевых позициях окупантов трофейное оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Затем планировал их продать.

В сентябре 2023 года стражи порядка задокументировали продажу фигурантом двух реактивных штурмовых гранат российского производства. За это он получил более 40 тысяч гривен.

Во время обыска правоохранители обнаружили корпуса гранат разных типов и впали в них, реактивные сигнальные и осветительные патроны, почти 1000 патронов разного калибра.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении жителя пгт Высокополье в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения - содержится под стражей", в сообщении.

Оговорка: в соответствии со ст.62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • В ходе спецоперации в Бучанском районе Киевщины разоблачили профессиональных торговцев оружием.
оружие
Война с Россией
Читайте также:
сектор Газа
10 октября, 2023 вторник
ХАМАС нанес удар по центральным городам Израиля
Ілон Маск
11 октября, 2023 среда
ЕС предупредил Илона Маска о последствиях за дезинформацию о войне в Израиле
Ізраель Палестина
10 октября, 2023 вторник
Группа студентов Гарварда поддержала нападение ХАМАСа на Израиль: чиновники США отреагировали
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 39.74
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
11 октября
14:51
На ВОТ Донетчины россияне угрожают школьникам, которые хотят изучать украинский язык, - ЦНС
14:45
Обновлено
Суд рассматривает апелляцию на арест подозреваемого в госизмене Шуфрича
14:39
солнечное затмение
"Огненное кольцо": где посмотреть солнечное затмение 14 октября
14:36
"Нужно перестать беспокоиться о Путине": Джонсон призвал Запад быть более решительным в поддержке Украины
14:35
Дания передаст Украине первые F-16 в начале 2024 года, - министр обороны
14:32
Эксклюзив
ВСУ организовали пробел в обороне врага, простирающийся от Бахмута до Горловки, - замкомбата 3-й ОШБр
14:22
Роман Абрамович
НАПК показало 367 шедевров искусства из частной коллекции российского олигарха Абрамовича
14:20
Эксклюзив
Defense Express: Оккупанты будут пытаться окружить Авдеевку и усилить обстрелы города
14:16
Все члены НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО, - Столтенберг
14:09
Равняется трем площадям Хорватии: Шмигаль рассказал, сколько украинской территории потенциально заминировано
13:58
В Генштабе заявили о планах научить всех военных ВСУ свободно владеть английским до 2026 года
13:58
Спецподразделения РФ готовят диверсии в приграничных районах Сумщины, - ЦНС
13:43
Россияне ударили по поселку Купянск-Узловой: ранены два человека
13:40
Обновлено
Зеленский в Брюсселе: мы должны забрать инструмент террора из рук РФ, террористы должны проиграть
13:39
Обновлено
Россияне ударили по ритуальному транспорту на кладбище Херсона: пострадали трое работников
13:34
В Черном море находятся 3 корабля РФ, два из них ракетоносители
13:31
В Харькове задержан диверсант, готовивший взрывы автозаправок и железнодорожных путей
13:27
Папа Римский выразил обеспокоенность израильской блокадой сектора Газы
13:06
OPINION
Богдан Буткевич
Почему Зеленский поехал на "Рамштайн"
13:05
ЦАХАЛ заявил о ракетном ударе по Израилю с территории Ливана и нанес ответные удары
13:04
электроэнергиия
Из ремонта досрочно вышел блок одной из АЭС: ситуация в энергосистеме по состоянию на 11 октября
12:56
ГАСУ заявила, что не требует вернуть прибыль на оборонных закупках и действует исключительно в рамках закона
12:54
Ллойд Остин
Путин деморализовал собственных военных и изолировал Россию, - министр обороны США Ллойд Остин
12:36
Обновлено
В метро Москвы столкнулись поезда, есть пострадавшие
12:26
S7 Airlines
Проблемы с двигателями из-за санкций: одна из крупнейших авиакомпаний РФ сокращает полеты
12:25
В Одессе завершается купальный сезон, - ОВА
12:20
Ллойд Остин
Глава Пентагона анонсировал новый пакет помощи для Украины в размере $200 млн: что в него войдет
12:20
Палестино-израильская война и провал российской пропаганды по отношению к Украине, - аналитика КБФ
12:18
Израиль сообщил, граждане каких стран пострадали в результате нападения ХАМАС
12:14
В Харьковской области от подрыва на российской мине погибли двое молодых людей
11:58
В Израиле погиб еще один украинец
11:54
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Весь участок фронта существенно активизировался, - Згурец
11:49
"Моя мама и есть Украина": в Киеве прощаются с певицей Ниной Матвиенко
11:31
"Медовый месяц": вышел тизер украинского фильма об отношениях в оккупации
11:28
ФСБ
В ФСБ заявили о якобы предотвращении диверсий на Курской и Смоленской АЭС и задержании "украинской ДРГ"
11:19
OPINION
Юрий Бутусов
Началось еще одно из определяющих сражений войны
11:07
Обновлено
РФ обстреляла Михайловку Херсонской области: есть раненая
11:06
Украинцы за три дня собрали 235 млн грн на 10 тыс. дронов-камикадзе
11:06
Оккупанты выставили на продажу "национализированную" квартиру семьи Зеленского в Крыму
10:54
Силы обороны улучшили тактическое положение западнее Роботиного, - Тарновский
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV