Торговал оружием РФ: херсонцу сообщили о подозрении

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что подозреваемый на территории Бериславского района разыскивал на заброшенных боевых позициях окупантов трофейное оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Затем планировал их продать.

В сентябре 2023 года стражи порядка задокументировали продажу фигурантом двух реактивных штурмовых гранат российского производства. За это он получил более 40 тысяч гривен.

Во время обыска правоохранители обнаружили корпуса гранат разных типов и впали в них, реактивные сигнальные и осветительные патроны, почти 1000 патронов разного калибра.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении жителя пгт Высокополье в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения - содержится под стражей", в сообщении.

Оговорка: в соответствии со ст.62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.