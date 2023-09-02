Торги завершены: главные трансферы украинских футболистов за лето-2023

Андрей Ярмоленко

Фото: Getty Images

Откуда : "Аль-Айн" (ОАЭ)

Куда : "Динамо" (Украина)

Сумма трансфера : Бесплатно (свободный агент)

О возвращении Андрея Ярмоленко в "Динамо" говорили уже давно. Вингер - легенда столичного клуба и рано или поздно он должен был вернуться в Киев. Однако мало кто прогнозировал, что это произойдет во время войны.

Не будем лукавить. Карьера Ярмоленко за границей точно не стала такой, как мы все ждали. Травмы помешали Андрею вырасти до уровня европейского топ-клуба. За чуть более 100 матчей за "Вест Хэм" и дортмундскую "Боруссию" украинец забил всего 19 голов. Это с 2018 по 2022 год.

Но для Украины Ярмоленко – это совсем другая фигура. Он лидер по количеству матчей (114) за национальную команду (Тимощука мы давно не учитываем). Он лидер по ассистам (26 результативных передач). Ярмоленко – это футболист, которому осталось забить 4 мяча, чтобы побить бомбардирский рекорд Шевченко в сборной Украины.

Прошлый сезон "Динамо" провалило. Киевляне закончили УПЛ на 4-й позиции. Столичному клубу нужен лидер, вернувший чемпионство. И кто, если не 33-летний Ярмоленко, может стать им?

Руслан Малиновский

Фото: Getty Images

: "Марсель" (Франция)

Куда : "Дженоа" (Италия)

Сумма трансфера : Аренда с правом выкупа за 10 млн евро

У Руслана Малиновского вообще лето интересно прошло. Сначала "Марсель" выкупил украинца у "Аталанты" за 10 млн евро, но впоследствии у французов сменился главный тренер и от полузащитника фактически отказались.

Марселино не рассчитывает на Малиновского, поэтому украинцу пришлось искать новую команду. Наконец, удалось найти вариант с арендой у "Дженоа", в чемпионат, где Руслан прекрасно себя чувствует - в Италию.

Сейчас у Малиновского остается год, чтобы хорошо себя показать в Дженоа и на полноценной основе переехать в генуэзский клуб. Будем откровенны, возможно, это последний шанс 30-летнего украинца остаться в элитных чемпионатах.

Роман Яремчук

Фото: пресс-служба Валенсии

: "Брюгге" (Бельгия)

Куда : "Валенсия" (Испания)

Трансфер : Аренда (о праве выкупа не известно)

А этот трансфер заслуживает звания самого сенсационного среди украинцев. В последний день трансферного окна испанская "Валенсия" объявила о переходе Романа Яремчука по правам аренды.

Да, давайте с главного. Это уже не тот топ-клуб, который был в нулевых. В прошлом сезоне "Валенсия" финишировала на 16-м месте, едва избежав вылета. Однако (!) это отличный шанс для Яремчука, чтобы реанимировать свою карьеру.

Будем откровенны, Роман Яремчук провалился в "Брюгге". Форвард, за которого заплатили 17 млн евро, не может забивать 2 гола за сезон (а это прошлогодний результат украинца). Но мы все знаем, что Яремчук умеет играть в футбол. Мы видели это в сборной Украины, "Генте", частично в "Бенфике"...

В последнее время украинцы классно себя показывают в Ла Лиге. Виктор Цыганков и Артем Довбык зажигают в "Жироне", а Андрей Лунин в этом сезоне уже провел несколько уверенных матчей за "Реал".

Держим кулаки за Романа Яремчука и верим, что форвард снова начнет поражать ворота соперников.

Артем Довбык

Фото: twitter.com/GironaFC

Откуда : "Днепр-1" (Украина)

Куда : "Жирона" (Испания)

Сумма трансфера : 7,75 млн евро

Вот и вышеупомянутый Артем Довбик, этим летом перебравшийся в "Жирону". Важно, что в испанском клубе уже находился Виктор Цыганков. Поэтому адаптация форварда должна пройти гораздо проще.

Довбик уже провел три матча в чемпионате Испании. Пока ему не доверяли место в основе, все разы он выходил из ряда запасных, но успел забить (прим. – в дебютной встрече).

26-летний украинец уже не в первый раз отправляется завоевывать Европу. В 2018-м Артем Довбык пробовал себя в датском "Митьюланье", но тогда не удалось и через 2 года форвард вернулся в Украину. Надеемся, что в этот раз получится гораздо лучше. Удачи!

Анатолий Трубин

Фото: Getty Images

: "Шахтер" (Украина)

Куда : "Бенфика" (Португалия)

Сумма трансфера : 10 млн евро + 40% от будущих продаж

Основной вратарь сборной Украины Анатолий Трубин этим летом также сменил команду. Голкипер подписал с "Бенфикой" контракт, рассчитанный до лета 2028 года.

Украинец пока не дебютировал за португальцев, но покупался точно под основной состав. "Бенфика" уже продала Одиссеаса Влаходимоса, ранее являвшегося первым номером лиссабонского клуба.

Трубину всего 22 и у него есть все шансы стать знаковым европейским голкипером. Украинец уже входит в топ-17 самых дорогих вратарей мира. Верим, что это только начало!