"Торчат только головы пингвинов": у станции "Академик Вернадский" выпало рекордные 262 см снега
Украинские полярники на антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордную высоту снега за эту зиму – 262 см, которая по прогнозам в ближайшее время может увеличиться
Об этом Национальный антарктический научный центр написал в Facebook .
"Сейчас у нашей станции рекордная высота снежного покрова за всю нынешнюю зимовку - 262 см! С первого декабря, то есть когда в Антарктиде началось лето, снег почти постоянно, и по прогнозам наших метеорологов высота покрова может еще увеличиться", - говорится в сообщении.
Снег полностью засыпал гнезда пингвинов, находящихся в низменностях. Полярники пишут, что "из них торчат только головы птиц, продолжающих высиживать яйца". А пингвинов, построивших свои гнезда на возвышенностях, засыпало лишь отчасти.
В то же время, ученые отмечают, что к таким условиям птицы приспособлены.
"Эти животные могут сами "откопать" гнезда, делая телом "трубы" в снегу. Кроме того, они очень прытки. В частности, чтобы передвигаться глубоким снегом, не идут, а ложатся и скользят брюхом, развивая скорость до 6 км/ч!" , – говорится в сообщении.
В научном центре добавляют, что, несмотря на готовность к таким условиям, на станции все же ожидают "настоящего антарктического лета" и скорейшего завершения снегопадов.
- Напомним, 9 декабря украинские полярники заметили у антарктической станции "Академик Вернадский" двух первых в 2021 году малышей пингвинов.
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