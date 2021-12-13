"Торчат только головы пингвинов": у станции "Академик Вернадский" выпало рекордные 262 см снега

Об этом Национальный антарктический научный центр написал в Facebook .

"Сейчас у нашей станции рекордная высота снежного покрова за всю нынешнюю зимовку - 262 см! С первого декабря, то есть когда в Антарктиде началось лето, снег почти постоянно, и по прогнозам наших метеорологов высота покрова может еще увеличиться", - говорится в сообщении.

Снег полностью засыпал гнезда пингвинов, находящихся в низменностях. Полярники пишут, что "из них торчат только головы птиц, продолжающих высиживать яйца". А пингвинов, построивших свои гнезда на возвышенностях, засыпало лишь отчасти.







В то же время, ученые отмечают, что к таким условиям птицы приспособлены.

"Эти животные могут сами "откопать" гнезда, делая телом "трубы" в снегу. Кроме того, они очень прытки. В частности, чтобы передвигаться глубоким снегом, не идут, а ложатся и скользят брюхом, развивая скорость до 6 км/ч!" , – говорится в сообщении.

В научном центре добавляют, что, несмотря на готовность к таким условиям, на станции все же ожидают "настоящего антарктического лета" и скорейшего завершения снегопадов.