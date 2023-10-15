Топовые специалисты из Великобритании будут учить медиков на Донетчине

Об этом в программе "Война и волонтеры", ведущей Еспресо, рассказала глава фонда Smart medical aid Ирина Рыбинкина.

"Сейчас мы запускаем программу по лапароскопическому обучению. Спросите, для чего она нужна? К примеру, в прифронтовых зонах, где нет возможности сделать КТ, мы учим ультразвуку. Но и для этого есть лапароскоп, - рассказывает Ирина Рыбинкина. - Можно сделать небольшой разрез, посмотреть камерой, где есть кровотечение и затем разрез сделать в том месте. Это у них как альтернатива.Имея такие навыки, врачи проводят хирургические вмешательства и пациенты не остаются надолго в больнице, могут реабилитироваться и вернуться к работе гораздо раньше, чем с большим разрезом, К примеру, в животе, поэтому мы сейчас привозим шесть топ-специалистов из Великобритании, которые будут обучать пять дней в Луцке и дальше несколько из них поедет с нами на Донетчину, чтобы уже практически обучать в операционной врачей. За эти пять дней мы научим молодых специалистов на специальных манекенах и дальше будет живое оперирование и получение опыта для сложных операций. Мы все для этого делаем"

Пытаемся как можно скорее привезти уровень медицины к пациенту, а не самого пациента в опорную больницу

По словам Ирины Рыбинкиной, у медиков нет возможности достаточно научить специалистов, которые едут на передовую в тылу. Поэтому едут на фронт к медикам.

"Надо приезжать к ним, понимать в чем нужно обучение и обучать. Только так мы сможем спасти больше жизней, - говорит Ирина Рыбинкина. - Уровень врачей в Донецкой области меня очень впечатляет. С теми, с которыми мы работаем, куда мы поставляем оборудование, постоянно коммуницируем. Сейчас в одну из таких больниц мы привозим диализ, то есть искусственную почку.Это свидетельствует об очень высоком уровне врачей. Знают ли как справиться с посттурникетным синдромом. Когда турникет наложен очень долго и отпускаешь, то может остановиться сердце. Вот такие сложные операций делают на Донбассе. Потому что перевозить их восемь часов даже в больницу в Днепре нет возможности. У раненых нет этого времени. Стараемся как можно скорее привезти уровень медицины к пациенту, а не самого пациента в опорную больницу, в которой есть более квалифицированные специалисты и больше ресурса".