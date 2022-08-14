Об этом заявил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в телеграме .

"Правительство внесло в Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на горючее. Текста еще нет, но, по моей информации, там будет возвращение акцизного сбора для всех видов топлива без исключения", - подчеркнул он.

По словам депутата, неизвестно, есть ли в финальном тексте законопроекта возвращение НДС на горючее с 7% до 20%.

12 августа сообщалось о стоимости бензина, газа и дизеля в Украине.

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