Горючее может подорожать. Кабмин внес законопроект
Кабмин 14 августа внес в Верховную Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на горючее
Об этом заявил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в телеграме .
"Правительство внесло в Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на горючее. Текста еще нет, но, по моей информации, там будет возвращение акцизного сбора для всех видов топлива без исключения", - подчеркнул он.
По словам депутата, неизвестно, есть ли в финальном тексте законопроекта возвращение НДС на горючее с 7% до 20%.
- 12 августа сообщалось о стоимости бензина, газа и дизеля в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное