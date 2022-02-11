Топливо, электричество, связь, бомбоубежища: Кличко рассказал, как инфраструктуру Киева готовят к режиму чрезвычайной ситуации

Об этом Кличко сообщил в Telegram .

"Объекты критической и социальной инфраструктуры столицы работают в режим подготовки к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации. Киев - большой мегаполис. И имеет разветвленную и сложную инфраструктуру жизнеобеспечения, стабильная работа которой в чрезвычайной ситуации - самая главная задача", - говорится в сообщении.

Кличко проинформировал, что с энергетической компанией "Укрэнерго" власти обеспечили дополнительное производство электроэнергии на ТЭЦ. Следовательно, в постоянной работе в декабре 2021 года и январе 2022 года находились 3-4 блока. Это обеспечило бесперебойное энергоснабжение медучреждениям, предприятиям критической инфраструктуры и учреждениям социальной сферы.

"Созданы запасы топлива, установлены электрогенераторы для бесперебойной работы в чрезвычайной ситуации систем управления городом и ТЭЦ столицы на период до 10 суток. Предприятия обеспечены гарантированной бесперебойной связью на случай отсутствия мобильной связи и интернета", - написал Кличко.

Также в Киеве разработали новую систему оповещения, на строительство которой из бюджета будет выделено 11 млн грн. Втрое увеличилось количество бомбохранилищ: всего более 500 хранилищ и почти 4 500 сооружений двойного использования, то есть подземных паркингов и переходов, углубленных станций метро, подвалов и полуподвалов.

Кличко отмечает, что в Киеве разворачиваются Силы терробороны, 13,5 тыс. спасателей и более 780 единиц техники. На случай эвакуации населения разработан план, а в каждом районе города была создана комиссия по этому вопросу.

"Уже две недели продолжаются тематические учения с педагогическими коллективами и родителями в школах. Разработаны инструкции, как действовать и разным учреждениям и учреждениям, учитывая специфику их работы - медучреждениям, школам и садам, учреждениям социальной защиты и другим", - добавил Кличко.

