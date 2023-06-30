Я помолчу, что это похоже на детское топанье ножками. И о том, что Украина не упадет при непродолжительном отсутствии Зеленского: приспешницу изменника Деркача и без него назначат на должность, а военкома-коррупционера и без него не посадят. Это такое.

Но это детское поведение удивляет. А если лидеры стран НАТО оставят на сидении автомобилей свою сдержанность и дипломатичность и заявят с порога: мы не дадим вам денег, пока у вас воруют миллиарды на закупках. Пока у вас разворовывают гуманитарку, не запрещают московскую церковь, пока у вас отключают от эфира телеканалы, пока у вас люди Януковича у власти, пока идет давление на местное самоуправление, пока предпринимаются попытки рейдерства в отношении бизнес-активов… И таких "пока" наберется три десятка.

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Так что ультиматумы выдвигать не стоит: вес Украины сейчас в мире определяется только ее героической армией и ее несгибаемым народом, но никак не двумя людьми, которые все время вдвоем ходят по президентскому кабинету, и ты уже не можешь сказать, а кто в стране президент. На саммит нужно ехать. И когда тебе ничего не обещают, делать все, чтобы пообещали. Это и есть работа политика и президента.

А совать ножками под столом — это на мировых лидеров не подействует. И когда наши воины идут на штурм, им никто не гарантирует, что вражеские позиции упадут. Драться надо во всех направлениях. И честно отвечать на вопросы партнеров, когда они спрашивают о хищениях и коррупции. Потому что НАТО – это там, где законы и правила, автократия и беспредел – это о другом образовании. Но точно не о НАТО.

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Об авторе. Василий Зима, журналист Эспрессо

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