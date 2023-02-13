Топ-руководители Приднестровья имеют украинские паспорта, - редактор RISE Moldova Тхорик

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"На территории Приднестровья проживает около полумиллиона людей, имеющих гражданства и Молдовы, и Украины, потому что с приднестровским непризнанным гражданством люди не могут никуда поехать. Кстати, украинские паспорта есть у топ-руководителей Приднестровья, например, у президента Приднестровья Вадима Красносельского, у которого даже есть квартирка в Одессе, о чем мы проводили расследование вместе с украинскими коллегами агентства "Следствие.Инфо". Или у премьер-министра Приднестровья Александра Розенберга есть также украинский паспорт, по которому он, как руководитель такого депрессивного пророссийского региона, спокойно ездит и путешествует по миру. Они возят и свои семьи, у которых такие же украинские или молдавские паспорта", - рассказал редактор Ассоциации журналистов-расследователей Молдовы RISE Moldova.

Владимир Тхорик добавил, что журналисты-расследователи делали запросы в СБУ, спецслужбы Украины и другие организации относительно владения паспортами Украины топ-чиновников Приднестровья, но пока ответа не получили.

"Больше того, пользуясь украинскими паспортами, руководству Приднестровья много лет удавалось избегать уголовного преследования со стороны Молдовы, то есть будучи объявлены Молдовой в международный розыск, эти "политические деятели Приднестровья" выезжали через Украину все эти годы в Россию и никаких препятствий не встречали со стороны украинского руководства, это было в основном до аннексии Крыма и продолжалось где-то до 2016 года", - отметил Тхорик.