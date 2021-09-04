Топ-менеджеру из России на три года запретили въезд в Украину

Об этом сегодня, 4 сентября, рассказали в ведомстве, передает Еспресо.TV .



"Россиянин прилетел на столичный аэродром рейсом из Варшавы, однако попасть в Украину ему не удалось. Во время проверки пограничники установили, что иностранец 1997 года рождения летом 2017 года незаконно посещал территорию ТОТ АР Крым", - отмечают пограничники.

Сам иностранец оказался топ-менеджером одного из холдингов, который объединяет бизнес, инвесторов и менеджеров, и планировал попасть в нашу страну с частной целью, якобы для встречи с друзьями.

Нарушителю запретили въезд в Украину на 3 года и отправили обратным рейсом в Варшаву.



Сотрудники Государственной пограничной службы отмечают, что ими ведется "постоянная работа по выявлению лиц, попадающих на оккупированные территории Украины с нарушениями украинского законодательства".

В случае установления таких фактов, иностранцам-нарушителям запрещается въезд в Украину и они получают отказ в пересечении границы.





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