Топ-менеджер Nike признался, что полвека назад убил человека
Директор американского подразделения компании Nike Jordan Ларри Миллер заявил, что 56 лет назад застрелил человека
Об этом он заявил в интервью Sports Illustrated.
По словам Миллера, инцидент произошел в 1965 году в Филадельфии, когда ему было 16 лет. Он выстрелил из пистолета в грудь 18-летнему парню, который скончался на месте.
Миллер пояснил, что таким образом он мстил за убийство своего друга во время разборок с другой бандой, искал причастных к вражеской группировке и выстрелил в первого встречного. Он заявил, что в течение всей жизни содеянное снедает его изнутри.
Миллер рассказал, что был членом банды Cedar Avenue, к которой присоединился в 13 лет. Он отсидел в тюрьме за убийство, но скрывал этот факт более 50 лет.
Признание произошло перед выходом мемуаров Миллера, которые увидят свет в следующем году.
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