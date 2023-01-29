Топ-функционера Консервативной партии Британии Захави уволили из-за финансового скандала

Об этом сообщает издание Sky News .

Сообщается, что речь идет о произошедших несколько лет назад, когда Захави продал свою долю в YouGov за сумму, которая оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов. Акциями он владел через оффшорную фирму Balshore Investments, базирующуюся в Гибралтаре.

Как результат, Захави должен был уплатить определенную сумму в Королевскую налоговую и таможенную службу, но, как утверждалось, не сделал этого, потому что не задекларировал доход от продажи доли в YouGov. По данным СМИ, в конце концов он все же исправил ошибку и уплатил налоги включительно со штрафом – всего пять миллионов фунтов стерлингов.

Издание отмечает, что на прошлой неделе уже бывший руководитель Консервативной партии признал, что допустил "опрометчивую, но бессознательную ошибку" во время представления налоговой отчетности, и подтвердил, что уплатил все необходимые взносы в британский бюджет (не уточнив, однако, речь идет также о штрафе ).

Но это не снизило волну возмущения действиями Захави, поскольку впервые о них стало известно летом 2022 года, когда его назначили министром финансов в тогдашнем правительстве Бориса Джонсона – и тогда он не подтверждал эти сообщения.

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Отмечается, что после призывов оппозиции премьер Сунак поручил советнику по этическим вопросам сэру Лори Магнусу оценить, нарушил ли Захави кодекс поведения министров, и в отчете, присланном утром в воскресенье, тот пришел к такому выводу.

"В процессе назначения членов правительств, сформированных в сентябре 2022 года и октябре 2022 года, Захави не раскрыл соответствующую информацию – в таком случае о характере расследования и его результате в виде штрафа – во время своего назначения… Не обладая этой информацией, канцелярия кабинета министров не имела возможности проинформировать премьер-министра, назначившего его на должность", – говорится в отчете.

В то же время в письме об уходе Захави с должности руководителя Консервативной партии Британии Сунак подчеркнул, что тот должен "чрезвычайно гордиться" своими "широкими достижениями в правительстве за последние пять лет", особо отметив его "успешный надзор за программой закупки и внедрения вакцины против COVID -19".

Скандал с Надхимом Захави стал одним из последних, представших перед британскими консерваторами.

31 декабря Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предупредил сограждан , что проблемы, перед которыми они возникли, не исчезнут в 2023 году, и пообещал продолжить поддержку Украины.

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