Чем раньше у ребенка сформируются правильные навыки еды, тем стабильней будет результат. Минут за десять до завтрака, обеда или полдника шумные игры нужно остановить, успокоить малыша. Хорошо, если перед приемом пищи настроение будет положительное.



Пусть кроха видит приготовления: как посуду ставят на стол, достают нагрудник, фартук, раскладывают стульчик. Рассказывайте в этот момент о приятном виде, вкусе, запахе пищи, ее полезности – малышам нравится такое общение и они потом с удовольствием занимают свое место на стуле.



Обед без плача? Легко! Нужно совсем немного:

соблюдайте последовательность процессов, чтобы ребенок привык к приемам пищи, как к данности;

покупайте небьющуюся посуду на присоске – это снизит вероятность опрокидывания миски с последующим испугом, плачем;

придерживайтесь возрастных объемов порций, используйте овощи привлекательно цвета;

учитывайте индивидуальный вкус, а малоежкам можно предлагать сок и воду для запивания плотной пищи;

не кормите насильно, не развлекайте смартфоном, песнями и играми, мультиками.

Топ бюджетных стульчиков для кормления

Деревянный стул Sofia с регулируемыми положениями – модель Eco ST-8 может трансформироваться в отдельный столик с ламинированной столешницей и кресло. Изготовлена из натуральной древесины, сиденье мягкое, обтянуто водостойким материалом.

Пластиковый бустер Bertoni (Lorelli) – эта модель болгарского производителя имеет съемную столешницу с углублением и три регулируемых положения. Она компактна, удобна, эргономична, оснащена ремнями безопасности и может быть установлена на любой стул.

Деревянный трансформер Ommi Quest – прост и удобен в сборке, подходит детям от 9 месяцев до полутора лет, а позже может быть разобран и использован как столик для творчества: рисования, лепки, аппликаций.

Пластиковый классический стул на ножках Babyhood с защищенным местом, с ремнями безопасности для кормления ребенка – недорогой и компактный, практичный, занимает небольшое пространство.

Пластиково-металлическая модель Lorelli Marcel – устойчивая складная конструкция, комплектуется съемным чехлом ПВХ, рассчитана для детей до трех лет.