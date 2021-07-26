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Топ бюджетных стульчиков для кормления

26 июля, 2021 понедельник
17:55
Общество стульчики для кормления

Эстетика приема пищи особенно важна в период первого прикорма младенца. В этот период формируются пищевые привычки, ребенка приучают есть за столом из собственной посуды, пользоваться салфеткой

Чем раньше у ребенка сформируются правильные навыки еды, тем стабильней будет результат. Минут за десять до завтрака, обеда или полдника шумные игры нужно остановить, успокоить малыша. Хорошо, если перед приемом пищи настроение будет положительное.

Пусть кроха видит приготовления: как посуду ставят на стол, достают нагрудник, фартук, раскладывают стульчик. Рассказывайте в этот момент о приятном виде, вкусе, запахе пищи, ее полезности – малышам нравится такое общение и они потом с удовольствием занимают свое место на стуле.

Обед без плача? Легко! Нужно совсем немного:

  • соблюдайте последовательность процессов, чтобы ребенок привык к приемам пищи, как к данности;
  • покупайте небьющуюся посуду на присоске – это снизит вероятность опрокидывания миски с последующим испугом, плачем;
  • придерживайтесь возрастных объемов порций, используйте овощи привлекательно цвета;
  • учитывайте индивидуальный вкус, а малоежкам можно предлагать сок и воду для запивания плотной пищи;
  • не кормите насильно, не развлекайте смартфоном, песнями и играми, мультиками.
Во время обеда кроху можно подсаживать к общему столу. Для обеспечения безопасности, используйте специальную мебель. В магазине Панама можно приобрести стульчик для кормления, выбрав качественный и недорогой, изготовленный отечественными или зарубежными брендами вариант. Рейтинг бюджетных моделей составлен с учетом отзывов покупателей.

Топ бюджетных стульчиков для кормления


Специально оборудованное место, исключающее сползание ребенка, а также его активные движения во время еды, помогает родителям контролировать процесс кормления. Совсем не обязательно тратится на многофункциональные трансформеры, ведь простые модели также могут справиться с организацией совместного обеда.

Что выбрать:
  • Деревянный стул Sofia с регулируемыми положениями – модель Eco ST-8 может трансформироваться в отдельный столик с ламинированной столешницей и кресло. Изготовлена из натуральной древесины, сиденье мягкое, обтянуто водостойким материалом.
  • Пластиковый бустер Bertoni (Lorelli) – эта модель болгарского производителя имеет съемную столешницу с углублением и три регулируемых положения. Она компактна, удобна, эргономична, оснащена ремнями безопасности и может быть установлена на любой стул.
  • Деревянный трансформер Ommi Quest – прост и удобен в сборке, подходит детям от 9 месяцев до полутора лет, а позже может быть разобран и использован как столик для творчества: рисования, лепки, аппликаций.
  • Пластиковый классический стул на ножках Babyhood с защищенным местом, с ремнями безопасности для кормления ребенка – недорогой и компактный, практичный, занимает небольшое пространство.
  • Пластиково-металлическая модель Lorelli Marcel – устойчивая складная конструкция, комплектуется съемным чехлом ПВХ, рассчитана для детей до трех лет.
Доступных вариантов много и они вполне могут заменить дорогие аналоги. Не стоит использовать для кормления детей ходунки, коляску, диваны, чтобы у ребенка сформировались правильные представления о культуре еды.
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